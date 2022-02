José Daniel López es uno de los congresistas actuales más juiciosos que hay en la Cámara de Representantes. Y así lo han reconocido incluso varios de sus compañeros de curul.



El representante de Cambio Radical y quien es el padre de la ampliación de la licencia de paternidad, dice que su énfasis ha sido apostarle a los resultados concretos. Aspira a ser reelegido en fórmula con el exministro David Luna.

¿Quién es José Daniel López?

Soy un bogotano de 40 años. Esposo de Priscila y papá de María Isabel. Hecho a pulso. El primer miembro de mi familia en interesarse por la política y ejercerla. En el 2018 me estrené en el Congreso y ahora estoy aspirando a mi reelección a la Cámara por Bogotá, de nuevo por el Partido Cambio Radical con el número 118.



¿En que se ha destacado en el congreso?

Nuestro énfasis en el Congreso ha sido no ser cazadores de likes, no apuntarle a la indignación y a la polarización, sino enfocarnos en resultados concretos. En estos tres años y medio logramos la agenda de reformas para Bogotá más ambiciosa que ha tenido la ciudad desde la Constitución de 1991: logramos, en equipo Juan Carlos Losada, la segunda vuelta para elegir alcalde mayor de Bogotá, que entrará a regir desde el año 2023; logramos, en equipo con Juanita Goebertus, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, crear la Región Metropoliatana que integra a Bogotá con el Departamento de Cundinamarca y sus municipios vecinos; sacamos adelante la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, proyecto que se había intentado más de 15 veces en el pasado y que, entre otras cosas, aumenta el presupuesto de las localidades casi en un 20% para cada una, lo que va a mejorar su capacidad de construir y mantener parques y vías en los barrios de la ciudad.



¿Y en leyes de impacto cotidiano?

Al mismo tiempo sacamos leyes sociales de impacto cotidiano para la gente: logramos ampliar la licencia de paternidad en Colombia; logramos establecer, a través de la Ley de Pasantías, que las prácticas y pasantías valgan como experiencia profesional; y logramos también la Ley del Empleo del Adulto Mayor, que es una ley que le da beneficios tributarios a empresas que contraten a personas mayores que todavía no se hayan jubilado.



¿Que hace que usted no está aquí en como uno de los congresistas más juiciosos?

Para mí es un orgullo llevar tres años y medio en la Cámara de Representantes, y tres años seguidos haber sido escogido como el mejor representante a la Cámara de país, entre los partidos mayoritarios, según la encuesta de líderes de opinión que hace Cifras y Conceptos. Esto demuestra que de algún modo la opinión pública lo espera son políticos que se desgasten menos en la pelea y en la estigmatización del oponente. Buscan más bien políticos que den resultados concretos, que opinen basados en evidencia y que actúen con independencia frente al gobierno nacional.



¿Qué resultados ha tenido hasta ahora la ampliación de la licencia de maternidad para los hombres?

La ampliación de la licencia de paternidad ha tenido un resultado muy positivo. Con corte al 31 de diciembre de 2021, 33.450 familias habían disfrutado de la nueva licencia de paternidad. Esto significa, en primer lugar, hombres más involucrados en la crianza. Ese no es un tiempo para tomar cerveza, sino para ser corresponsables de la crianza. Y en segundo lugar, a medida que ampliemos la licencia de paternidad vamos a ir eliminando razones o estímulos para la discriminación laboral contra las mujeres.

En este punto ¿qué viene ahora para esa ley?

Junto a David Luna, candidato al Senado por el partido Cambio Radical, vamos a presentar una Ley de Licencia Compartida 2.0. Ya logramos con la Ley de Licencia Compartida del año 2021 ampliar la licencia de paternidad a dos semanas y que gradualmente pueda incrementarse hasta cinco semanas, en la medida que se reduzca la tasa de desempleo estructural en Colombia. Pero queremos ir mucho más rápido en el incremento de las licencias de paternidad. Propondremos un proyecto de ley para que cada año la licencia de paternidad en Colombia aumente en dos semanas hasta llegar a licencias paritarias, en donde mujeres y hombres logren tener 18 semanas de licencia, como ocurre en otros países del mundo.



¿la decisión de equiparar las licencias no puede que sea mal vista por empresarios y por las personas que contratan?

Yo acá diría dos cosas. Primero, es importante señalar ejemplos de empresas como Sanofi, P&G y Jhonson y Jhonson, que de manera voluntaria sin ninguna obligación legal han optado por la licencia paritaria de paternidad y maternidad. Lo hacen para retener a sus trabajadores, porque un trabajador es más feliz con más tiempo en ese momento tan sagrado para una familia. Es un gran incentivo para permanecer. Segundo, en la medida en que no tienen esa razón de discriminación laboral contra las mujeres, terminan teniendo más mujeres, talento más diverso y mayor productividad. Así que el llamado a las empresas es a la innovación y a diversificar el talento, pero también a recordar que los colombianos cada vez más tenemos menos hijos y no es un evento que vaya a ocurrir muchas veces en la vida de un trabajador promedio.



¿Por qué usted hizo fórmula con David Luna?

David Luna es la persona que me formó a mí en el camino de lo público. Yo empecé siendo un voluntario de su equipo, que entregaba volantes en el año 2007. Lo acompañé como asesor en la Cámara de Representantes, también en su campaña a la Alcaldía y cuando fue Viceministro de Trabajo. Es una persona de la que he aprendido mucho de lo que sé en el sector público. Es un tipo que lleva más de 20 años de carrera pública sin una sola tacha. Fue el mejor concejal de Bogotá dos veces, según el programa de Concejo Cómo Vamos, y elegido por varios medios de comunicación como el mejor representante del país en su época. Como ministro TIC tuvo resultados formidables, jamás se vio envuelto en hechos de corrupción y en varias ocasiones fue el ministro mejor evaluado de su gabinete. Hacer fórmula con David es para mí un gran orgullo.



¿Usted de los que considera que Germán Vargas debe meterse a la carrera presidencial?

​ Sí. Yo lamento que el doctor Vargas haya dicho en varios escenarios que no pretende aspirar a la Presidencia. Quisiera que cambiara de decisión. Colombia ha pagado muy caro la inexperiencia, la falta de conocimiento del Estado del presidente Iván Duque. El presidente de la República no debe ser el más simpático, tampoco debe ser el más hábil para encender los ánimos o para caldear los ánimos. El próximo presidente de la República debe ser una persona con habilidad comprobada de resolver los problemas prácticos a la ciudadanía colombiana, y no conozco de un colombiano que tenga mejor conocimiento del Estado que Germán Vargas Lleras. Ojalá cambie de opinión.



