Tras oficializar su partido político Dignidad y Compromiso, una nueva colectividad que promete ser la tercera vía en Colombia, el exsenador Jorge Robledo y el excandidato presidencial y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, en entrevista con este medio, lanzaron fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro.

Jorge Robledo aseguró que "no compartimos la forma como Gustavo Petro está gobernando a Colombia, es clarísimo que no va para ningún buen puerto, entre otras cosas porque llenó su proyecto de los mismos con las mismas".



En cuanto a cómo ven el gobierno del presidente Petro en las últimas semanas, Robledo indicó que ni él ni Fajardo votaron por el actual mandatario. Por ende, "estamos con la consciencia muy tranquila de haber tomado esa decisión porque las cosas están saliendo tan mal como se veían venir y por eso fue que no votamos por este gobierno", señaló.



En la misma línea, Fajardo indicó que Gustavo Petro "necesita hacer una política en la que tiene que tener a unos enemigos permanentemente identificados para mantener el populismo y la polarización". Además, dijo que se prometen cosas que al final no se concretan y no se vuelven realidad.



En relación a esto, sacó a relucir cuando Petro anunció el cese bilateral del fuego, pero nadie sabía que había uno, "ni la Fuerza Pública ni los criminales. Eso significa una desconexión entre lo que se pretende hacer y lo que el Presidente quiere, sueña, desea y ordena, pero no está relacionado con un trabajo serio, riguroso, organizado por los equipos", puntualizó.