Jorge Robledo y los ‘presidenciables’ que ya suenan para el 2022

María Alejandra Acela / EL TIEMPO

En entrevista con EL TIEMPO, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, dijo en septiembre de 2019 que tenía intenciones de lanzar una candidatura para la Presidencia. "Tenemos la intención pero tiene que estar cimentada sobre realidades, no sobre sentimientos, y una vez tengamos esa cimentación firme, que sea capaz de resistir todos los embates, tomamos la definición de un compañero", expresó en su momento.



El empresario Arturo Calle parecía ser su fórmula más segura, sin embargo, tiempo después, Calle contó que se había negado a la propuesta. “Le dije al alcalde que era imposible. Se necesitan conocimientos, yo soy un empresario (…); al otro día veo que ya yo no iba a ser candidato a la Presidencia sino a la Vicepresidencia”, a lo que también se negó, aseveró para Noticias RCN.



Hernández ha manifestado en varias oportunidades que las acusaciones de corrupción en su contra son precisamente obstáculos para que haya 'uno menos' por la Presidencia, como dijo en entrevista para El Espectador. El político no ha anunciado cuál sería, por fin, su fórmula oficial.