Uno de los principales críticos del gobierno de Gustavo Petro ha sido el exsenador Jorge Enrique Robledo. En diálogo con EL TIEMPO, habla de lo que han sido estos primeros meses, cuestiona las reformas, la designación de la directora del Bienestar Familiar y la polémica declaración de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, sobre la financiación de trenes con dinero de pensiones. “Dussán es una interpretación muy resumida de la posición de Petro”, asegura.



Jorge Enrique Robledo fue precandidato presidencial en las consultas del 13 de marzo. Foto: Mauricio Moreno/ EL TIEMPO

¿Cómo ha visto los primeros meses del gobierno de Petro?

Diría que me siento muy satisfecho de haber votado en blanco. Creo que el gobierno de Petro está muy lejos de promover las transformaciones que Colombia necesita. Es obvio que está pagando el precio de haber hecho acuerdos con Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, César Gaviria, el Partido Liberal, la ‘U’, el Conservador. Estas son fuerzas que exigen acuerdos en ‘mermelada’, pero también exigen acuerdos en todas las políticas económicas y sociales.

¿Queda tranquilo por haberse aislado de Petro y no acompañar su candidatura?



Sí. Creo que está muy lejos del cambio. Esas alianzas han conducido a cosas tan equivocadas como toda la componenda que se armó para nombrar al Contralor. Fue un espectáculo bochornoso en la historia del Congreso y eso, en nombre del cambio, por supuesto que no. Esa es una prueba reina de que ahí no nos está dando el cambio que necesita Colombia.

¿Entonces el discurso del cambio se quedó en eso, en discurso?



Hay dos ejemplos muy a la mano sobre el continuismo de este gobierno en asuntos claves. El primero es el tema de los aviones. Es clarísimo que con esos aviones comenzó Iván Duque y Petro se opuso a la compra con argumentos correctos, los mismos que yo utilicé en su momento. Pero Petro terminó promoviendo la compra. El segundo caso es el de Gorgona, un tema muy sentido en el ambientalismo. Es el proyecto de Gorgona, del radar norteamericano y la base militar. Fue iniciado por Santos y ahí está Petro defendiéndolo. Otro ejemplo es mantener el TLC con EE. UU.

A propósito del tema de los aviones, dentro del Pacto y la coalición hay quienes cuestionan la decisión del Presidente...



Son muy pocos. De todos los congresistas, uno solo ha expresado su desacuerdo. Es cierto que lo expresó el hijo de Petro, también Ángela María Robledo. Pero la mayoría, empezando por David Racero, presidente de la Cámara, están respaldando ese esperpento. Entonces entramos al mundo político más absurdo: las cosas son buenas o malas dependiendo de si las hace Petro. Eso es la perversión más grande que uno pueda esperar de un criterio político.



En cuanto a propuestas y políticas que ha venido implementando el Presidente, ¿qué análisis hace?



Lo que se conoce contiene errores garrafales. La reforma tributaria es una reforma regresiva que golpea a los más pobres, a pequeñas y medianas empresas. Golpea la comida de la gente. Es una reforma que el propio ministro de Hacienda reconoció que era la que le gustaba al Fondo Monetario Internacional. Ahí también hay una falla de Petro.

¿Qué piensa de la reforma política?

Es un espectáculo bochornoso el descaro con el que se están promoviendo las peores prácticas clientelistas, una expresión permanente de este gobierno.

La reforma también ha buscado limitar los periodos en corporaciones públicas. Usted estuvo 20 años en el Congreso, ¿qué piensa?



Fui escogido 10 años consecutivos como el mejor senador de Colombia. Tengo mi conciencia tranquila de que hice las cosas bien y eso sería una prueba de que reducir el número de años en los que puede estar un congresista es un asunto realmente secundario.

La reforma plantea que congresistas puedan ir al Gobierno. ¿Qué opina?



Esta es una manera de comprarse a los congresistas y a los partidos. Por ejemplo, que se convierta obligatoria la lista cerrada, que es una manera de esconder a los indeseables, o que se imponga en esa misma reforma política que los actuales serán los que encabecen esas listas es una manera de comprarse a las mayorías del Congreso y perpetuarlos en esos cargos. Son unas reformas profundamente retardatarias. Ni los pasados gobiernos se atrevieron a tanto.



La semana pasada, Roy Barreras dijo que congresistas que están polemizando la reforma están siendo influidos por dos candidatos quemados y luego hizo referencia al ‘robledofajardismo’…



¿Y es que es un crimen coincidir con Robledo y Sergio Fajardo cuando se trata de posiciones en contra de la corrupción política que prevalece hoy en el Congreso en forma mayoritaria? Del presidente del Senado se puede esperar cualquier exabrupto.

El precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Foto: @JERobledo

¿Cómo ha visto la coalición del gobierno, catalogada como una aplanadora?

Ahí están las cosas que he mencionado. ¿Cuál es el cambio? ¿Dónde está el cambio que están proponiendo? ¿Qué es lo que han propuesto? ¿La elección del Contralor? Maravillosa. ¿La reforma política? Maravillosa. ¿Una reforma tributaria regresiva y del Fondo Monetario Internacional? ¿Ese es el cambio? No, ahí no hay ningún cambio. Si hay cambio, es para peor.

¿Y los ministros? ¿Qué piensa de ellos?



Al final lo que hacen los ministros es impulsar las políticas de Petro, entonces, por ejemplo, lo de la ministra de Minas es un desastre. El daño que le han hecho al país con ese infantilismo de izquierda de perseguir la economía petrolera es inmenso y ella expresa eso de manera clarísima. O mencionemos otro caso, el nombramiento de la señora del Bienestar Familiar. ¿Hasta dónde va a llegar el clientelismo familiar del gobierno de Petro?

Ese último nombramiento lo habría hecho la primera dama. ¿Cómo analiza ese papel en el Gobierno?



Al final el problema no es la primera dama, el problema es Petro porque es quien tolera este tipo de conductas que donde peor se expresan es en el caso del Bienestar Familiar. Es bochornoso el espectáculo al que hemos tenido que asistir.



La última polémica fue por la declaración del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. ¿Qué opina?



Creo que lo que dice Jaime Dussán es una interpretación muy resumida de la posición del Gobierno, de la posición de Petro. El tema de los trenes es un exabrupto. Ese tren de Buenaventura a Barranquilla y después el otro de Buenaventura a Puerto Carreño y también habló de otro, en las elecciones, de Tumaco a los Llanos orientales, eso es un exabrupto de la cosecha de Petro. Cuando Dussán habla de eso, pues está haciendo la posición de Petro. La preocupación de la gente es genuina, pero insisto en que Dussán interviene así sea con imprecisiones en el espíritu de los puntos de vista de Petro.

Pero Petro salió a aclarar la declaración de Dussán…



Dicen que Petro rectificó, pero yo no comparto esa idea porque Petro entra y hace unas precisiones de cómo es que unos recursos privados se vuelven públicos y precisa eso, pero de todos modos mantiene la idea de que esa plata, el movimiento de esa plata, se va a convertir en gasto público. Petro tiene el cuidado de no renunciar a sus dichosos trenes. En conclusión, Dussán no falsifica el pensamiento de Petro, lo interpreta y la supuesta rectificación que hace el Presidente no lo rectifica realmente, así haya imprecisiones en el lenguaje.

Se viene otro año electoral, ¿cómo ve el panorama para el 2023?



Es evidente que la política de Petro es que la manguala que hoy conforma la mayoría en el Congreso se exprese como esa misma manguala en torno a la ‘mermelada’ de las elecciones del 2023. Ese es el propósito de ellos y todo está muy centrado en la idea de perpetuar ese proyecto político. Esperemos que la ciudadanía reaccione y que lo que nosotros estamos promoviendo en Dignidad sea lo que se termine abriendo paso y que Colombia entienda que no es verdad que acá solo hay dos opciones: la de Petro y la de Uribe, que están teniendo grandes coincidencias. Aquí hay una tercera opción que estamos promoviendo desde Dignidad y otros sectores políticos.

¿Y usted ya lo pensó? ¿Se va a lanzar?

No, nunca he pensado nada. No he pensado en lanzarme. Eso no tuvo ni tiene ningún asidero en la realidad, yo nunca he hablado con Álvaro Uribe ni sobre este tema ni sobre ningún punto, las distancias con él son inmensas. Lo que sí voy a hacer es moverme por todo el país respaldando candidaturas a las alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas que consideremos dignas de ser respaldadas por Dignidad, el partido del cual hago parte.

Ya para cerrar, ¿hay algo que resalte del gobierno Petro?



Sí, hay dos cosas que eran parte del ideario de la coalición Centro Esperanza, que era recuperar las relaciones con Venezuela, y deseamos que eso salga bien, y adelantar un proceso de paz con el Eln, esperemos que eso también salga.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA