Robledo acusará a Mindefensa por militares de EE. UU. en Colombia

El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, anunció que va a "acusar" al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en la Procuraduría, y al presidente Iván Duque, ante la Comisión de Acusación, porque "están violando la constitución y las leyes" al permitir que las tropas de Estados Unidos en Colombia reiniciaran sus actividades de asesoramiento.

"Acusaré formalmente al presidente Iván Duque ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, que es su juez natural, y al ministro Carlos Holmes Trujillo, lo acusaré ante la Procuraduría General de la Nación”, señaló el senador.



(En contexto: Actividades de las tropas de EE. UU. en Colombia ya se reiniciaron)



Según Robledo los acusará por la presunta violación de la tutela del Tribunal de Cundinamarca que ordenaba que las tropas norteamericanas no podían estar en suelo colombiano sin el permiso del Congreso.



En el video que publicó el senador explicó que hace unos meses un grupo de congresistas interpuso una denuncia en el Tribunal de Cundinamarca en la cual alegaban que el ingreso de las tropas fue de manera ilegal al no solicitar el permiso al Senado de la República. El fallo solicitó suspender las actividades de las tropas norteamericanas.



Robledo asevera que estas acusaciones también las hace porque se "violó una orden expresa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó que las tropas norteamericanas no podían operar en Colombia hasta que no lo autorizara el Senado de la República”, aseguró el senador.



(Además: 'No hay autorización para militares de EE. UU. en Colombia': Congreso)

Notorio error el del minDefensa si cree que me va a callar con amenazas.

Me ratifico:@IvanDuque violó ley al autorizar tropas de EEUU en Colombia.

El minDefensa, con todo descaro, le ha mentido al país sobre este caso.

Y los acusaré a los dos ante las autoridades respectivas. pic.twitter.com/O3u7CmG5xm — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) September 2, 2020

El pasado 27 de agosto, el ministro de Defensa anunció que el Congreso dio el aval para que la comisión de militares norteamericanos que llegaron al país a entrenar a soldados colombianos en la lucha contra el narcotráfico pudieran desarrollar la misión con la que llegaron al país.



Según dijo Trujillo, esto se habría hecho a través de una carta firmada por 69 senadores.



Sin embargo, días después el expresidente del Senado, Lidio García, le pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que rectifique la información respecto a la estadía de tropas norteamericanas en el territorio nacional.



"No se encuentra ajustado a la verdad que el Congreso de la República hubiese 'autorizado' la presencia de tropas norteamericanas en el territorio colombiano", advirtió García en la misiva.



(Le sugerimos: Polémica por autorización de tropas de EE. UU. en Colombia)



Tras ello, el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, le solicitó al presidente que le pidiera la renuncia al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo por este hecho.



Por su parte, Trujillo en reiteradas oportunidades ha señalado que el Gobierno ha cumplido con lo dicho por el Tribunal de Cundinamarca en el caso de las tropas y en ningún momento se presentó un desacato ante el tribunal, así mismo, han dicho que están a la espera de una impugnación que presentó el Gobierno.



“Que no pida el senador Robledo autorización del Senado que no está contemplado en la Constitución. Además, es muy importante que cuando se refiere al presidente en estas materias, se está refiriendo al comandante general de las Fuerzas Militares”, puntualizó el Ministro.



(Además: Encuesta Gallup: Baja imagen de presidente Duque y alcaldesa Claudia López)



En este mismo sentido, aseguró en Caracol radio que no se requiere autorización del Senado para estas actividades. "La presencia de soldados en desarrollo de convenios de operación no requieren autorizaciones del Senado, lo que requiere autorización es el tránsito de tropas, pero en este caso no lo hay. La situación se da cuando una nación está en conflicto con otra y pide autorización a Colombia para que pasen, a fin de continuar con el conflicto bélico con otra", aseguró.

