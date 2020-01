Jorge Robledo anuncia que será candidato a la Presidencia en 2022

Este domingo, en entrevista con Noticias Caracol -y posteriormente en su cuenta de Twitter-, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo anunció su intención de aspirar a la presidencia de la República en las elecciones de 2022.



"He tomado la decisión de presentar mi nombre como candidato presidencial en el año 2022 en el marco de un Gran Pacto Nacional, el más amplio que podamos construir", dijo Robledo.

El senador aseguró que su aspiración a la presidencia será a partir de un pacto nacional. "El más amplio que sea posible construir", comentó. Y que a través de este, espera, se puedan concertar propuestas de distintos sectores ideológicos.

Este pacto nacional, explicó Robledo, tendrá como principios: "cero tolerancia a la corrupción, mejorar el empleo, generar riqueza, sustituir importaciones y un sector financiero al servicio del país".



Esta no es la primera vez que Robledo se lanza al ruedo en búsqueda de la presidencia. En 2017 se lanzó con el aval del Polo Democrático Alternativo, pero no alcanzó el umbral para llegar a la primera vuelta de las elecciones un año después y terminó uniéndose a la campaña de Sergio Fajardo y Claudia López por la Coalición Colombia.



En esta ocasión, sin embargo, el senador asegura que dará la batalla. "Yo voy hasta el final en esta aspiración presidencial. No soy un ambicioso con el poder pero voy a presentar mi nombre defendiendo mis convicciones", dijo.

”Lideraré un Gran Pacto Nacional para el 2022”



Robledo tiene una extensa carrera en política. Desde sus años universitarios es miembro del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR). En 2002, con el aval del MOIR, llegó al Senado de la República y, desde que llegó al Congreso, se convirtió en una de las principales voces de la oposición al gobierno de Álvaro Uribe.



En su segundo período como senador, al que llegó con el aval del Polo Democrático Alternativo, Robledo continuó con sus férreas críticas al gobierno de Uribe y lideró la oposición al TLC con Estados Unidos, así como debates de control político que se le realizaron al entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y el debate en contra de las bases militares norteamericana en Colombia.



En su carrera política también se destacan la oposición que le hizo a la alcaldía de Gustavo Petro a raíz de la crisis de movilidad en Bogotá y los debates de control político que lideró en 2014 en contra del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez para pedirle que se declarara impedido por sus eventuales conflictos de interés a raíz del escándalo de Odebrecht.



