En aquel tiempo, Bogotá era tan lúgubre y fría que, una vez logrado el cupo para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, todo el empeño de la familia Eastman Vélez se volcaría en la empresa de conseguir el abrigo de lana que necesitaba Jorge Mario para llegar a la capital desde Pereira, un pueblo templado y alegre donde no se conocía ni siquiera la camisa de manga larga.

Una colecta salvaría la situación, así como al librecambista de la época que llamaban Pinocho, pues nunca se encontró un sastre pereirano que supiera de qué tipo de prenda se trataba.



Para los 50, Pereira se había convertido en el lugar pujante y liberal del Gran Caldas. Los Eastman, a pesar del apellido de míster, eran parte del paisaje natural de la zona, pues habían llegado de Inglaterra desde 1829 como ingenieros de minas de oro en Marmato, Anserma y Supía, junto con otras familias, como los Branch, Cock y Gartner, quienes luego de conocer la mujer criolla y sucumbir ante su belleza, echaron raíces en la región.



Su padre, Julio Eastman, era un juez municipal callado y laborioso, desentendido de las finanzas personales, atavismo que se transmitiría, por lo visto, ya por generaciones.

No sé exactamente la mutación del ADN que lo explica, pero de las minas a la justicia y a la política pronto se invadiría la familia, y en el caso de Jorge Mario Eastman Vélez hay un evento donde se quemaron la velas.



El 8 de junio de 1954, una nutrida peregrinación de estudiantes de la Nacional había ido a visitar la tumba del estudiante de derecho Gonzalo Bravo Pérez, muerto por una bala perdida en 1929, un homenaje simbólico que se hacía cada año durante la dictadura de Rojas Pinilla. En esta ocasión, al regreso hacia la Universidad, la Policía asesinó al estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo, lo que desató una gigantesca movilización en contra del Gobierno.



Las imágenes de la época muestran al lado del cadáver de Gutiérrez a Jorge Mario Eastman, Carlos Lemos Simmonds, Julio César Sánchez, Crispín Villazón de Armas, Miguel Santamaría Dávila, todos jóvenes rebeldes y fogosos, liberales y conservadores, así como su compañero Andrés Almarales, que años más tarde comandaría la infausta toma del Palacio de Justicia por parte del M-19.



Al día siguiente, 9 de junio, el gobierno militar toma la equivocada decisión de enviar a reprimir la manifestación a soldados del Batallón Colombia que se entrenaban para la Guerra de Corea, contra el criterio del coronel Álvaro Valencia Tovar que, con juicio, consideraba que debería corresponder al Batallón MAC, pues estudiantes en uniforme podrían disuadir a otros estudiantes del uso de la violencia.

El resultado sería más de 10 estudiantes muertos, la posterior crisis y caída del régimen y el cruce del Rubicón de la protesta a la política de esos líderes estudiantiles, de donde no habría regreso jamás.



Eastman abrazaría desde entonces la política con una mezcla de altivez y humildad, pues siendo vanidoso –y tenía su pinta–, prefería ser útil a ser importante, que parece ser la maldición de nuestros tiempos líquidos y apresurados.



Tuvo el patrocinio y la amistad temprana de Roberto García Peña, director de EL TIEMPO, quien se dio a la tarea de proyectar jóvenes de lo que hoy llamaríamos ‘los territorios’, como también lo haría con ese gigante que era Luis Carlos Galán, futuro colega de gabinete.



Al cabo de unos pocos años y estando muy joven, sería senador, embajador en Perú y ministro de Trabajo de Misael Pastrana Borrero, y desde finales de los 70, presidente de la Cámara de Representantes, embajador en Washington y ministro de Gobierno de Julio César Turbay.

Época de Turbay

Tal vez logró una especial notoriedad pública al montarse en sus hombros la candidatura de Turbay, cuando esta era vista despectivamente por ser popular y de provincia, y así crearon con Lemos Simmonds un periódico y luego la revista Consigna, su trinchera política y también retaguardia estratégica de un grupo de políticos, intelectuales, bohemios, periodistas, todos ellos mordaces e iconoclastas, con una pluma exquisita y también letal.



Su principal objetivo era derrotar el liderazgo de Carlos Lleras Restrepo, quien representaba entonces la élite preparada pero centralista del liberalismo y que se oponía a la candidatura de Turbay.

El domingo 4 de junio de 1978 se realizaron las votaciones para elegir al Presidente de Colombia. Fue Julio César Turbay quien salió elegido. Foto: Archivo EL TIEMPO

Lo lograron, acaso por el momento, pero entre las muchas dificultades y frustraciones del nuevo Gobierno, siempre se sentiría orgulloso de que, como ministro de Gobierno hubo de terminar el estatuto de seguridad y así privilegiar la defensa de los derechos humanos a la seguridad del Estado.



Para entonces, Jorge Mario Eastman estaba convencido de que el Partido Liberal debía tener una clara orientación de centro-izquierda, que sintonizara al liberalismo como un partido enfocado en la justicia social, a la vez que, como partido popular de los marginados y la clase media, también rechazara la violencia frente al dogmatismo ideológico y revolucionario del Partido Comunista y su anclaje con los grupos subversivos.



“El Liberalismo Social es, en fin, una filosofía política que busca abiertamente la reivindicación de las clases populares marginadas y excluidas de la participación integral, esto es, en lo económico, social, cultural, político y electoral... Es decir, desaristocratizar su dirigencia, erradicarle su peligrosa inclinación hacia supuestos liderazgos mesiánicos y retomarle su condición de partido genuinamente popular. Hacia esa meta tiene que tender el liberalismo, y en esta empresa me siento comprometido formalmente”.



Años más tarde, estando yo negociando el Acuerdo de Los Pozos para lograr un cese del fuego y de hostilidades y agilizar la liberación de soldados y policías, teniendo al frente a Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’, me tocó presenciar cuánto Marulanda tenía de presente el hecho de que el liberalismo le hubiese sustraído el espacio político a la guerrilla, cuando este me reclamó airado, en forma amenazante y después de golpear con el puño la mesa, que “¡ustedes los liberales son los culpables de todo esto!”.

Eastman continuaría su obsesión por consolidar el Liberalismo Social como opción mayoritaría en el liberalismo. Junto con Rodrigo Lara Bonilla –a quien menciona con especial aprecio en uno de sus últimos escritos por ser él ejemplo de una vida digna– viajan en octubre de 1978 a Estoril (Portugal), a solicitar el ingreso del Partido Liberal a la Internacional Socialista, en tiempos de Willy Brandt, Felipe González, François Mitterrand, Mario Soares.



El Liberalismo no lo lograría hasta 1992, cuando entonces se había incorporado a la gesta Alfonso López Michelsen y se forjaría entre ellos una larga y fuertísima amistad hasta el final de sus días.



Eastman asume la Dirección del Partido Liberal en 1979 y con una selección de grandes como Augusto Espinosa Valderrama, Álvaro Uribe Rueda, Víctor Mosquera Chaux, Carlos Holmes Trujillo padre, Guillermo Plazas Alcid, entre otros, redactan una plataforma ideológica aprobada en Convención Nacional el 9 de marzo de 1979 que resulta iluminante y adelantada a su tiempo, pues habla de impedir la concentración perniciosa del ingreso; el repudio a la violencia que perpetúa cruelmente la construcción de una sociedad más justa; y quién lo creyera, hace más de 40 años, que el partido debía convertirse en el abanderado de la batalla por la utilización adecuada de los recursos manteniendo la calidad del medioambiente y su potencial productivo.

Aporte al pensamiento

Eastman podría ser el último renacentista liberal, por su pasión por las letras, el culto a la palabra y la difusión del pensamiento. Por donde pasaba dejaba un Fondo para financiar la publicación de ideas y así creó la que sigue siendo la más importante colección de pensamiento político de Colombia, con obras de Manuel Murillo Toro, Rafael Uribe Uribe, Eduardo Santos, Alfonso López, Darío Echandía, Gilberto Alzate Avendaño.



Llevó también a los grandes poetas José Umaña Bernal, Eduardo Carranza, Jorge Rojas, Luis Vidales, Fernando Charry Lara, Jorge Robledo Ortiz, Rogelio Echavarría, Mario Rivero, Maruja Vieira y Giovanni Quessep, a declamar al Salón Elíptico del Capitolio Nacional en 1979 y diría unas palabras alguna vez que aún me estremecen: “La poesía y la cultura toda no son otra cosa que la imaginación humana en presencia, fuerza protagónica de la historia, los signos inconfundibles de lo humano sobre el tablero neutro de la naturaleza.

Mi padre lo que tuvo

El talento del político es hermano de la imaginación del artista... El medio por el cual los hombres se comunican y se reconocen desinteresadamente y comulgan en una fraternidad sin fronteras bajo el disfrute de lo que llaman bello, frente a las crueldades de la propiedad y el poder”.



Tuvo el orgullo de elaborar y sancionar como Ministro Delegatario de Funciones Presidenciales la ley 23 de 1982 de derechos de autor, que fue su consentida, pues sería la primera línea de defensa de los creadores y sigue siendo tan moderna y detallada que es ejemplo en el mundo, pues introdujo el concepto de indubio pro autoris, una protección superlativa para los creadores del arte y la cultura.



Mi viejo quiso ser Presidente y fracasó. Intentó más tarde ser Alcalde de Bogotá y no pudo. Puso todo su empeño durante años para lograr dominar el inglés, sin saber nunca que esa posibilidad conspiraba contra la genética paisa. Pero fue tal vez por ello y muchas otras caídas y levantadas, que mi padre lo que tuvo fue una vida bien lograda, aquella que merece ser vivida, que rozó la felicidad, tocó muchos corazones y dejó un mundo mejor.



Una vida bien lograda, como dice un filósofo, en contraposición a una malograda, es la consecuencia de hacer lo correcto, y hacer lo correcto de lo corregido. Lo vi siempre hacer lo correcto. Y nos amó mucho, eso sí, sin correcciones.



Me ha dejado el abrigo, pero no me cabe lo grande.

Jorge M. Eastman Jr.

Para EL TIEMPO