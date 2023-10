'No podemos seguir siendo la ciudad de la falta de decisiones': Jorge Luis Vargas

En el debate de EL TIEMPO y City Tv, el candidato Jorge Luis Vargas habló de sus propuestas de seguridad para Bogotá. Según Vargas, dispondrá de 100.000 personas dedicadas a la seguridad de los capitalinos.



"Vamos a tener 100.000 personas dedicadas a la seguridad, vamos a crear el cuerpo de policía cívica de gestión para convivencia comunitaria desarmada, hay que ampliar el cuerpo de bachilleres y hay que trabajar con el sistema de seguridad privada para tener ese número de personas dedicadas a la seguridad", afirmó Vargas durante el debate.



Además, al candidato fue preguntado por la posibilidad de que Cambio Radical, partido que lo avala, apoye al candidato Juan Daniel Oviedo y aseguró que contrario a eso, recibió el respaldo público Germán Vargas Lleras a su campaña: "Confío plenamente en él", dijo.

Debate definitivo EL TIEMPO y City TV Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Asimismo, el general en retiro dijo que en los primeros 100 días de su gobierno, "con la operación autoridad le vamos a quitar a Bogotá el dolor de cabeza de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales".



De igual manera, aseguro que "para que cambie Bogotá, el alcalde debe estar en la cabeza de la seguridad".



Por otro lado, Vargas hizo enfásis en la implementación de la tecnología para reforzar la seguridad: "Bogotá tiene un retraso tecnológico enorme en reconocimeinto facial y biometría".



Sobre el mejoramiento de la seguridad en los viajes intermunicipales, el candidato aseveró que "fui yo quién creó la región metropolitana de Policía de la Sabana. Hoy está en funcionamiento y tiene su sede en Soacha y va a tener cuatro grandes comandos operativos y une a 17 de los municipios que conforman la Sabana más La Calera y Sopó que están sobre el área montañosa".

Más adelante, el candidato se refirió a los jóvenes de la primera línea, y aseguró que "hay que darles oportunidades pero hay que combatir la delincuencia en Bogotá. Bogotá no tiene que tener criminales".

Ratificó respaldo de Germán Vargas Lleras

En medio del debate, el candidato Diego Molano le preguntó al general (r) qué pensaría en caso de que Cambio Radical (partido que le dio el aval) termine apoyando a Juan Daniel Oviedo esta semana, a raíz de una presunta reunión entre este último y Germán Vargas Lleras.



"Tuve la oportunidad de aclararlo a Bogotá. Tuve la oportunidad de hablar con Germán Vargas Lleras y él con claridad me dijo que no, que le viene pidiendo cita (Oviedo) desde hace tiempo y quería conocerlo. Confío en él plenamente. Este fin de semana recibí, de manera grande, el respaldo de Germán Vargas Lleras público y frente a medios de comunicación, el partido, concejales y las listas, el apoyo del partido Cambio Radical al general Vargas y del general Vargas a Germán Vargas Lleras es total. Estaba reunido con él ahorita: me lo ratificó. De manera que me siento orgulloso de estar en este partido", afirmó.

Jorge Luis Vargas. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Movilidad

En cuanto a los problemas de movilidad, el candidato de Cambio Radical indicó durante el debate que, al igual que la seguridad, es un tema que debe estar vinculado a la experiencia. "Hoy es el tema de movilidad en Bogotá es el caos y el desastre por la falta de administración de Claudia López. No hay semaforización, faltan agentes viales, gerencia de vía... todo".

Entrando en materia, se refirió a la situación del Transmilenio, y sostuvo la siguiente postura: "Definitivamente no a ninguna de las formas gratis. Hablando con los operadores y varios exfuncionarios del distrito, no hay la forma de que Bogotá asuma esos costos o el país asuma esos costos por Bogotá. Y menos a la propuesta politiquera en campaña del presidente Petro para ayudar a su candidato (Bolívar) de la Casa de Nariño", complementó.

Igualmente, subrayó que la movilidad no solamente es pensar en el desplazamiento y velocidad de los vehículos y el Transmilenio, sino que "tenemos que terminar las obras que están o inconclusas o paradas o que van a paso lento. Esto requiere de gerencia. De armar equipo. No podemos seguir siendo la ciudad de la falta de decisiones".

Facebook Twitter Linkedin

Debate. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

La respuesta a la pregunta de la gente

En la sección de la pregunta de la gente, el ciudadano Miguel Santiago Morales le preguntó al general qué pasará con el programa 'Jóvenes a la U' en caso de ganar las elecciones.



Sobre esto, Vargas afirmó que "vamos a construir sobre lo construido. Desde el día cero que inició la campaña indicamos que no vamos a refundar a Bogotá. Tenemos que continuar las buenas obras que no solamente vienen de Claudia López sino de otros alcaldes".

Lo que Vargas dejaría del gobierno López

En cuanto a la posibilidad de darle continuidad a programas de la actual alcaldesa, Vargas manifestó que si gana continuará con el Sistema Distrital de Ciudado, 'Jóvenes a la U', 'Parceros' y, como lo indique, vamos a terminar las obras que hemos comenzado. Pero también vamos a cambiar mucho de lo que ha hecho: no al corredor verde y no a las obras de valorización como está haciendo esta administración.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA