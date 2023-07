El general en retiro de la Policía Jorge Luis Vargas confirmó este sábado que será candidato a la alcaldía de Bogotá. Fue una de las pocas candidaturas sorpresas de este cierre de inscripciones. Vargas aspirará por Cambio Radical y desde el comienzo dejó claro que su bandera será la seguridad. En entrevista con EL TIEMPO, el que fue comandante de la Policía Nacional habló de sus propuestas y de las razones para lanzarse. Aseguró que Gustavo Bolívar fue determinante para su aspiración.

¿Por qué decidió lanzarse a la alcaldía de Bogotá cuando hace menos de un año colgó el uniforme?

Mi vida es una vida de servicio público y la alcaldía es servicio. Toda la vida he gerenciado y aquí pensamos gerenciar. Toda mi vida he servido y aquí será lo mismo.

¿Su candidatura se enmarca en esas movilizaciones de la reserva y retirados de los últimos días?

Espero recogerlos a ellos, pero mi preocupación es la seguridad. Mi enfoque es lo que está pasando con esta en Bogotá. Espero que la reserva nos acompañe, pero también todos los bogotanos.

¿Compañeros de institución le han dicho algo por su candidatura?

Hay muchísimo apoyo. Me dicen que hay que sacar a Bogotá adelante de sus problemas de seguridad.

¿Cómo fue ese proceso para que se lanzara por Cambio Radical?

Desde hace varios meses me habían hablado al oído de que había que trabajar específicamente en Bogotá en temas de seguridad. La situación no estaba tan deprimente como está ahora en temas de muertes, hurto y extorsión. Desde hace varios días lo venía pensando y me dijeron de nuevo. Es el momento para lanzarme porque creo que está aspirando gente que no es la correcta.

¿Quiénes son esos que cree que no son los correctos?

Gustavo Bolívar. No estoy de acuerdo con que se les ofrezca plata a los delincuentes. No estoy de acuerdo con que se fomente la impunidad. No estoy de acuerdo con que se le llame a los Policías cerdos. No estoy de acuerdo con que se diga mentiras en las redes sociales. No estoy de acuerdo con lo que plantea en seguridad. Eso fue lo que me impulsó. No estoy de acuerdo con su dependencia de la Casa Nariño.

Este sábado fue la inscripción de Jorge Luis Vargas por Cambio Radical. Foto: Sergio Ángel

¿Su candidatura será antipetrista?

Será en contra de las políticas y de lo que están haciendo. Están sobrepasando la ley y lo vemos cada vez más en choques institucionales con esferas del Estado. No estoy de acuerdo con las decisiones en paz y justicia que han hecho. Si eso es el petrismo, pues voy en contra de eso.

¿Por qué dicen que están sobrepasando la ley?

Hay decisiones que no aplican. Van tomando decisiones sin consultar a las autoridades correspondientes. Miren por ejemplo lo de los voceros de paz.

¿Comienza con desventaja frente a los candidatos que se han movido desde hace meses?

No, al contrario. Es una ventaja porque soy un nombre fresco, con mucha formación y experiencia. Soy una nueva cara que ofrece una muy renovada visión de la seguridad. Ellos no han crecido, se mantienen en la encuesta. Eso significa que había una expectativa y yo llego a llenarla. Esa fue la lectura para lanzarme.

Históricamente los oficiales que se lanzan no han tenido buenos resultados en las urnas, ¿cómo hacer para que no le pase lo mismo?

Lo repito, la crisis de Bogotá es la seguridad. Más del 77 por ciento de los bogotanos ven la seguridad como su mayor problema y hubo un aumento en cifras de homicidio, secuestro, hurto, extorsión y más delitos. Estas cifras no son percepciones, son realidades. Creo que tengo lo que la gente necesita. Esta es una oportunidad para los bogotanos.

¿Cómo va a traducir su reconocimiento en la Policía, fue comandante, en votos?

No se puede ver a la Policía directamente en votos y proselitismo. Pero se traduce mi experiencia en seguridad. Yo fui el que capturó a Otoniel y participé de los operativos de Raúl Reyes y el Mono Jojoy. Más de 700 delincuentes de alto nivel también fueron detenidos por mi gestión. Todo eso se tiene que traducir en votos, porque tengo resultados: lo sé hacer, tengo método y no soy político. Voy a trabajar 24 horas al día y eso se traduce votos.

Hay campañas que dicen que usted está inhabilitado porque no cumple el año de haberse retirado de la Policía...

No, para nada, no sé qué abogado dijo eso. La ley es clara, puedo aspirar.

¿Cuál es ese plan de gobierno que les propone a los bogotanos?

Lo llamamos "Bogotá no se rinde". Tenemos seis grandes líneas que van desde la seguridad ciudadana, la inclusión, la sostenibilidad, el medio ambiente, el ordenamiento territorial y la seguridad financiera. Hay compromisos y líneas de acción que superan las 60 y con 10 propuestas principales. Estoy llamado a exministros y los más expertos en Bogotá para desarrollar nuestro programa de seguridad con inclusión. También el tema es de movilidad. Bogotá debe ser nuevamente el lugar de llegada de capital extranjero.

En las elecciones pasadas varios alcaldes, incluyendo Claudia López, destacaban que el alcalde es la máxima autoridad de la Policía en la ciudad. Luego, cuando los resultados no los acompañaron, apuntaron hacia el presidente. ¿Cuál es su posición en este tema?

Desconocen la ley. La ley 62 es absolutamente clara: el jefe de la Policía en la ciudad es el alcalde. El jefe de la Policía da las órdenes al comandante para que su plan de gobierno en la ciudad se ejecute. Una cosa es si el alcalde va a un CAI a sacar un servicio, eso sí no es función del alcalde. Pero los planes, supervisión, dotación y el seguimiento a la política de seguridad son del alcalde. Eso dice la ley.

¿Eso significa que Claudia López incumplió su papel?

Claro, totalmente. No aplicó la ley y le faltó capacidad. Ahí están los resultados.

O sea, ¿la responsabilidad fue de ella y no del Gobierno Nacional?

Eso fue entre los dos. Ninguno cumplió los compromisos. Hay una cosa terrible entre lo nacional y lo local.

Si es un problema estructural, ¿cómo puede hacer usted la diferencia entonces si gana?

El presidente es la máxima autoridad administrativa del Estado. Si soy alcalde, lo primero que haré es llamarlo y decirle que voy a trabajar con él de manera respetuosa y articulada, como dice la constitución. Le diré que todo será con la autonomía que tenemos los mandatarios locales. Él tiene unos compromisos y si no los cumple, la ciudad tiene unos mecanismos enormes para aumentar el pie de fuerza para mejorar la Policía. No se olviden de las policías cívicas locales, están en la ley y hay que crearlas. El plan propio de seguridad viene del alcalde y la Policía debe cumplirlo. Tenemos todas las herramientas para devolverle la seguridad a los bogotanos.

¿Un balance de la alcaldía de Claudia López?

Fue cordial. En lo humano fue respetuosa. Siempre fue una reunión entre profesionales. Nosotros siempre le dijimos "alcaldesa, le damos todo para que aumente el pie de fuerza". Nunca antes se había dado tanta policía a Bogotá y se empantanaron la llegada de los uniformados. Eso es gestión, eso lo tiene que hacer un alcalde. Ella debía velar para que lleguen nuevos policías. No hubo gestión.

¿Qué importancia tiene para la ciudad tener de alcalde el que hasta hace un año fue el comandante de Policía?

Experiencia y profesionalismo. Tengo conocimiento. Soy administrador policial, soy administrador de empresas. Soy magister en seguridad pública y resolutor de conflicto. Estuve en la escuela de alto gobierno en Colombia. He estado en las universidades del mundo capacitándome en inteligencia y seguridad ciudadana. Hemos ejecutado y dado resultados. Por eso tuvimos las mejores cifras de baja de homicidios.

Rodrigo Lara también hace énfasis en la seguridad. ¿Cuál es la diferencia con su propuesta?

Hay varias. La primera es que estoy estructurado académica, personal y espiritualmente en ser el encargado de la seguridad. Nuestro plan obedece la combinación cierta entre el territorio, la tecnología y el seguimiento. Esto no es solo de colocar drones. Esto es una combinación de factores. Por ejemplo, está revaluado construir más CAI, y hay muchos que siguen proponiéndolo. Eso es poner a policías a cuidar paredes cuando lo que uno debe hacer es tenerlos en las calles. Las propuestas tradicionales de cámaras, videos y drones no son la solución. Debe haber una articulación con lo científicamente comprobado.

El general (r) confirmó que la candidatura de Gustavo Bolívar lo impulsó a lanzarse. Foto: Sergio Ángel

¿Y la propuesta social?

Inclusión en empleo para los jóvenes y las familias pobres. Mi propuesta social es con empresarios y con la creación de empleos con el distrito. Debemos darle seguridad a los jóvenes de que pueden entrar a la cadena productiva.

¿Cuál es su propuesta económica?

Bogotá tiene un manejo responsable de las finanzas. Por eso nos preocupa que con ese manejo de finanzas tan responsable (con sistemas de educación y salud tan fuertes) vayamos tan mal en seguridad. Todo está relacionado. Con el presupuesto que tenemos es para que hubiera bajos homicidios, Debe haber una gestión hacia la seguridad.

El diagnostico de ustedes es "el problema de Bogotá es la seguridad"...

Es el principal problema, pero no es el único. Pero es que pregunten a cualquier bogotano y dirá que lo que más le preocupa es eso. Sin seguridad no hay lo otro.

¿Qué va a pasar con el metro en un mandato suyo?

La primera línea está contratada y seguirá tal cual. No podemos seguir con el retraso de 40 años.

¿Nada de cambios como los propuestos por el presidente?

En esta primera línea ningún cambio.

¿Y las otras líneas?

Están en gestión. La segunda está subterránea y miraremos todas las posiciones. La primera va como está y la segunda subterránea. Las demás se miran entre todos.

¿Qué va a pasar con las otras obras (corredor verde, regiotram, ALO)?

Yo le pido a la alcaldesa que pare el Corredor Verde. Está terminando su mandato y debe dejar que sea el otro gobierno el que tome las decisiones. La ALO continúa, tanto el tramo sur como el norte. Las entradas periféricas de Bogotá deben seguir fortaleciéndose. El transporte multimodal es nuestra apuesta.

¿Sigue el pico y placa?

Debe continuar. Hoy tenemos 600 frentes de obras activos. La ciudad está colapsada. Aunque hacemos la aclaración de que el enemigo no es el carro. Lo primero es gestionar muy bien a las 600 obras. Hay que poner orden a los entornos de movilidad porque han sido mal gestionados. Resolveremos el pico y placa cuando culminemos tantos frentes.

¿Su postura significa que no habrá desestimulos al uso del carro particular?

No, no puede haber desestimulos. El carro no es el enemigo. Hay que ver es su forma de uso. Por eso proponemos el transporte multimodal. La gente que tiene carro no es el enemigo y esos extremos perjudican a la ciudad.

El presidente dijo en su discurso del 20 de julio que va a proponer a los nuevos alcaldes que se avance en la transformación del parque automotor a eléctrico...

Esa es una propuesta lógica y ya lo están haciendo las ciudades.

Usted ha cuestionado al general Salamanca en algunas posiciones. ¿Cómo será su relación con el comandante de la Policía si llega a la alcaldía?

Nunca he tenido posiciones en contra del general Salamanca. Tendremos una excelente relación. Es un hombre profesional, capacitado y lo quieren los policías. Sé que a él le van a gustar mis propuestas porque van a estar llenos de medios, tecnologías y administración de las fuerzas.

Usted fue relevado por el presidente Gustavo Petro en el cambio de cúpula. ¿Cómo será su relación con él?

El presidente ha tenido una relación bastante fría conmigo. Mucha gente me ha dicho que él no me quiere y hasta que me persiguen. Yo no sé por qué. Pero él es el presidente y la relación será institucional, transparente y respetuosa. Pero ellos deben respetar Bogotá.

¿Otra candidatura de derecha no puede terminar favoreciendo a Gustavo Bolívar para que gane en primera vuelta?

Pongo mi hoja de vida a consideración para solucionar la seguridad de Bogotá. Las candidaturas se van a sumar al esfuerzo de seguridad. Pero es todo lo contrario, se va a fortalecer lo que sentimos.

O sea, ¿usted les dice que se bajen de sus candidaturas y que lo apoyen?

Siempre uno espera eso. Es una aspiración válida y yo invito a todos los sectores que se sumen para que me digan qué quieren de la ciudad.

¿Cómo un Policía en retiro planea conquistar el voto de una ciudad que históricamente ha apoyado a alternativos?

Mi propuesta es muy alternativa. No soy político. Soy alternativo porque soy diferente y represento una alternativa frente a los viejos vicios.

Usted dice que no viene de la política, ¿cómo va a suplir esa falta de manejo político?

Cuando yo digo que no vengo de la política me refiero es a la politiquería. El liderazgo es desarrollar políticas, y la seguridad es una política. Además, vamos a hablar con todos para llevar nuestras políticas. Eso sí, no vamos a aceptar la politiquería, la mermelada, la falta de transparencia y la corrupción.

Usted fue el comandante de la Policía durante el estallido social, ¿no puede costarle eso en Bogotá?

Yo le digo a todas las personas que actué entre la legalidad y no omití a la ley. Nunca le dijimos a un policía que cometiera un acto ilegal. Aquellos que lo cometieron, que les caiga todo el peso de la ley. Pero deben saber que soy un hombre respetuoso de la ley. Siento que este gobierno le pasa por encima y hasta dice de frente que les paga a los delincuentes.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

REDACCIÓN POLÍTICA