‘A la lucha contra la corrupción hay que meterle pueblo’

Jorge Iván Ospina, quien volvió a ser elegido alcalde de Cali, destacó los resultados que alcanzó la Alianza Verde en las pasadas elecciones y dijo que parte del triunfo se debió a que logró conectarse con la gente joven.

Considera que de cara a las elecciones presidenciales del 2022, el futuro de la Alianza Verde dependerá de cuán exitosos sean en el desarrollo de los gobiernos locales que ellos van a asumir.



Ospina anunció que con el Gobierno Nacional buscará apoyo para una universidad pública para el oriente de la ciudad y explorará la posibilidad de una vía alterna a Buenaventura que salga desde Cali.

¿Cómo analiza los resultados de la Alianza Verde en las pasadas elecciones locales?



Más que buenos. Fue la colectividad que mejor interpretó las condiciones de entornos nacionales que se abren a partir de la firma del acuerdo de paz e identifica prioridades distintas al dilema eterno entre Ejecutivo y las Farc. Mediante la consulta anticorrupción demostró que el desgreño del Estado es una de las principales preocupaciones de los colombianos. El partido recogió los temas de una sociedad que necesita transitar al respeto por las energías limpias, al respeto por la biodiversidad y el agua como derecho fundamental.



¿El secreto estuvo en haber conectado con los jóvenes?



Sí, pero es, ante todo, un secreto que está basado no en la manipulación de los jóvenes sino de hacerlos partícipes en la toma de decisiones y la participación directa en la política.



¿Políticamente se está yendo más hacia el centro?



La sociedad colombiana lee con interés los discursos de izquierda que nos invitan a reconciliarnos con el planeta.

Una de las banderas de ustedes es la lucha contra la corrupción, ¿ahora que llegaron al poder, cómo hacer real esa lucha?



Metiéndoles pueblo a presupuestos participativos, a gobiernos en línea, a elegir a los mejores, a no estigmatizar al contrario o a no estigmatizar a quien piensa distinto. Adicionalmente, es clave la rendición de cuentas.



¿Alianza Verde se perfila como una fuerza importante para 2022?



Es un poco precipitado ir ensillando la bestia antes de tenerla. Todo dependerá de cuán exitosos seamos en el desarrollo de los gobiernos locales que vamos a asumir. Si la evidencia visibiliza unos gobiernos altamente exitosos en el desarrollo de lo local, no cabe duda de que el nombre del partido Alianza Verde continuará allanando caminos.



¿Ve que pueda tener una buena interlocución con el Gobierno Nacional?



Adelantaremos y elaboraremos nuestro plan de desarrollo en complementariedad con algunos renglones del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con economía naranja y en atención a los jóvenes. Igualmente respetaremos siempre la figura presidencial, buscando la sinergia para el desarrollo de nuestro territorio.



¿Ya se reunió con el presidente Duque?



El 7 de noviembre tendremos la primera cita con el presidente Iván Duque. Es nuestro interés poder incorporar y poder jalonar la idea de una universidad pública para el oriente de Cali, en concurrencia con la Nación, el municipio y el departamento.

Nos interesa explorar una posibilidad de una vía alterna a Buenaventura que salga desde Cali hasta el kilómetro 18 y se pague con un peaje urbano.

¿Cómo evalúa la situación que está ocurriendo en el Cauca?



A Cali la afecta en su seguridad el hecho de tener a menos de seis horas los mayores cultivos de hoja de coca del mundo en un corredor entre Nariño y Cauca. También nos afecta la minería ilegal que se desarrolla en el litoral Pacífico.



Colombia debe entender que ante la ausencia de las Farc en los territorios debe haber una presencia integral del Estado, especialmente en el Cauca y en todo el litoral Pacífico. Se dice mucho en los corredores de Cali que hoy hay presencia del cartel de Sinaloa en el microtráfico. Nos parecería fundamental hacer una cumbre en Cali sobre el narcotráfico para decirle al primer mundo que si no adelanta control de las armas de fabricación industrial, nosotros en Latinoamérica seguiremos enterrando a los muchachos.



