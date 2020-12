‘Hoy mi relación con Fajardo es la de competidores’: Jorge E. Robledo

El senador de izquierda Jorge Enrique Robledo dejó claro que en esta ocasión no retirará su aspiración a la Presidencia de la República, como sucedió en 2018, y que su relación con el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo es de “competidores” por la jefatura del Estado.



Robledo dio a conocer algunas impresiones sobre la situación de Fajardo, a quien la Contraloría General de la República imputó cargos hace algunos días por su supuesta responsabilidad fiscal en la crisis de Hidroituango.



(En contexto: La respuesta de Fajardo al caso de Hidroituango)

“Hoy mi relación con Fajardo es la de competidores. Él está aspirando a la Presidencia de la República y yo estoy aspirando a la Presidencia de la República. Lo he dicho en todos los tonos: lo que sucedió la vez pasada, que yo retiré mi candidatura, no va a suceder”, afirmó Robledo.



El congresista de izquierda se refiere a que en 2018, luego de la realización de un acuerdo programático, declinó su precandidatura presidencial y suscribió con Fajardo y la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la Coalición Colombia, en la que el candidato fue el exgobernador.



(En otras noticias: Estas son las leyes para combatir la pandemia, ¿alguna le sirve?)



Esta vez, sin embargo, Robledo anunció que llegará hasta el final y que “lo único” que lo podría “sacar de esta carrera por la Presidencia es que en alguna votación me saquen”, que “en un momento u otro pierda una votación y adiós”.



Sobre la situación de Fajardo y el proceso en la Contraloría, Robledo afirmó que el exgobernador “tendrá que dar las explicaciones que tenga que dar” y “ya veremos qué decisiones jurídicas y políticas se generan en torno a esas situaciones, esperemos a ver qué va a pasar”.

