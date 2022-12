El excongresista Jorge Enrique Roblado ha sido uno de los más críticos al gobierno del presidente Gustavo Petro y también ha cuestionado duramente la decisión del Gobierno Nacional de comprar aviones de combate para remplazar los Kfir.



Este ha sido uno de los principales temas políticos de la semana, pues aunque se trata de un asunto de seguridad nacional, al jefe de Estado se le critica que en campaña rechazó que el entonces presidente Iván Duque fuera a realizar dicha adquisición. Incluso, desde el mismo Pacto Histórico han cuestionado la decisión.



Se cuestiona, por ejemplo, que la flota de aviones tendría un costo de alrededor de 2.400 millones de euros, recursos que se podrían invertir en programas sociales.



Frente a este tema, Robledo aseguró esta semana que, al igual que cuando el gobierno Duque habló de comprar los aviones, él se opuso y hoy lo sigue haciendo según los mismos argumento de ese entonces. "Argumentos que en esos días también plantearon Petro y todos sus amigos contra Iván Duque y en ese esfuerzo que hicimos muchos logramos que esos aviones no se compraran".



Ojo!

Porque la última carnada de @petrogustavo para los aviones carísimos e innecesarios es una falaz “transferencia tecnológica”.

Y en la Colombia con un presupuesto de ciencia ínfimo!!!

Petro insiste en engañar como si fuéramos idiotas!!

No a ser los marranos de este negocito!! — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) December 22, 2022

El primer argumento contra esa compra, hace un año y medio y ahora es que esos son aviones de guerra poderosísimos. Son aviones de guerra internacional, entre países, esos no son aviones, por ejemplo, para perseguir el narcotráfico. Son aviones que Colombia no necesita. Colombia no tiene ningún conflicto internacional con nadie", argumentó el excongresistas.



Agregó que el segundo argumento que se dio en su momento frente a Duque es que esos aviones "valían una montaña de plata" que hacían falta para sectores como la educación, salud, entre otros.



Gustavo Petro engaña y ofende la inteligencia de los colombianos cuando dice que “no se gastará un solo peso de la reforma tributaria” en aviones de guerra que el país NO necesita.

Gustavo Petro debe respetar y no tratar a los colombianos como si fuéramos imbéciles. pic.twitter.com/9lVrWpLaV3 — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) December 21, 2022

"Ahora con Gustavo Petro es peor porque ahora esos aviones valen 25 billones de pesos que también se necesitan en todas las cosas", aseguró Robledo y le pidió al presidente Petro "coherencia, que no haga ahora lo que le criticó a su antecesor".



Ahora, este jueves Robledo subió el tono de su postura y dijo que "la última carnada de Petro para los aviones carísimos e innecesarios es una falaz "transferencia tecnológica" y en Colombia con un presupuesto de ciencia ínfimo. Y agregó: Petro insiste en engañar como si fuéramos idiotas. No a ser los marranos de este negocito".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA