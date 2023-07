El tema ideológico fue central en la entrevista de Jorge Enrique Robledo con María Isabel Rueda, en su espacio en EL TIEMPO. En varios apartes, el ahora candidato a la alcaldía de Bogotá expresó que es de izquierda, pero trató de desligarse de la línea del presidente Gustavo Petro.



Robledo recordó sus luchas desde 1971 en el MOIR, pero al mismo tiempo marcó distancia con los que consideraban que debía estatizarse la economía. Para el exsenador, el tema pasa por un reconocimiento de que lo que debe hacerse en el país es un pleno desarrollo del capitalismo.



“Nosotros no planteamos estatizar la economía y sí desarrollar la economía de mercado, porque el problema principal de Colombia era y es el subdesarrollo de su capitalismo. Al tiempo dijimos: ningún sometimiento a la Unión Soviética ni a otro país y no a la lucha armada. Eso también nos separó”, dijo el director de Dignidad y Compromiso.



En ese mismo sentido, aceptó que está lejos de la extrema izquierda, pues no justifica la lucha armada y tampoco acepta la postura internacionalista de algunos sectores de este espectro ideológico. “Si la izquierda extrema justifica la lucha armada, estoy lejísimos de eso desde siempre. O si la izquierda extrema no defiende la soberanía nacional, también estamos muy lejos”, comentó Robledo.

Lo que dijo Jorge Enrique Robledo en la entrevista:

¿Ha ablandado su izquierdismo o ha evolucionado? ¿O será que aterrizó en Dignidad como una sigla para tener un juego electoral?

Estoy en la lucha política desde 1971, en días en que fue muy fuerte la izquierda, en medio de muchas diferencias. Nosotros no planteamos estatizar la economía y sí desarrollar la economía de mercado, porque el problema principal de Colombia era y es el subdesarrollo de su capitalismo. Al tiempo dijimos: ningún sometimiento a la Unión Soviética ni a otro país y no a la lucha armada. Eso también nos separó.

¿Usted hoy es marxista?

Digamos que utilizo el materialismo y la dialéctica como método de análisis, para mejor tomar la verdad de los hechos. Lo de los rótulos es muy complicado.

Hablando de rótulos, yo lo veo a usted hoy más cerca de una izquierda de centro que de una extrema…

Si se quiere, sí. Porque, por ejemplo, si la izquierda extrema justifica la lucha armada, estoy lejísimos de eso desde siempre. O si la izquierda extrema no defiende la soberanía nacional, también estamos muy lejos. E igual si en los reclamos sociales se promueve o justifica destruir propiedad pública y privada.

