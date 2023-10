Jorge Eduardo Rojas se distancia en la intención de voto de Manizales con 49%

Faltando 24 días para las elecciones regionales, Jorge Eduardo Rojas estira la brecha de favorito para convertirse en el nuevo alcalde Manizales. Así lo refleja la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en alianza con EL TIEMPO y CM&.



De acuerdo con el sondeo realizado por la firma, el candidato conservador se ubica en lo más alto con 49 por ciento de intención de voto.



Debajo de este aparece la única mujer candidata en esta contienda, Paula Andrea Toro Santana (Una Ciudad para Todos). Un 9 por ciento de las 413 personas encuestadas votarían por ella.

Así quedaron los resultados tras la segunda encuesta del CNC en Manizales. Fuente: CNC Foto: El Tiempo

Lo anterior muestra un crecimiento de 8 puntos porcentuales para Rojas con respecto a la pasada medición que realizó el CNC el 11 de septiembre. En esa encuesta Rojas obtuvo 41 por ciento y 31 puntos porcentuales de ventaja sobre Toro, que quedó con 10 por ciento. Con los nuevos resultados, el exalcalde de la capital de Caldas se distancia ahora en 40 puntos porcentuales de su más cercana oponente.



Para el analista político Juan Camilo Arroyave, conocedor de la política manizaleña, la encuesta confirma que el panorama no ha cambia mucho. “Lo que podría percibir uno ahí es que Jorge Eduardo Rojas está tomando apoyos importantes de diferentes sectores políticos, entre ellos el Mira, que fue la noticia la semana pasada aquí en la ciudad”, explica.

Jorge Eduardo Rojas en campaña. Foto: Cuenta oficial de X @JorgeERojasG

Entre las adhesiones al exministro de Transporte de Juan Manuel Santos destacan la del candidato a la gobernación de Caldas Luis Roberto Rivas, que en diálogo con este diario confirmó que hace equipo con Rojas. “Era mi secretario de Obras Públicas cuando yo fui alcalde de Manizales. Lo hemos hecho muy bien juntos”, señaló Rivas a EL TIEMPO.



La victoria de ambos candidatos, quienes comparten el respaldo del exgobernador y hoy senador de En Marcha Guido Echeverri, marcaría el regreso de la centroderecha al poder del departamento cafetero.



En cuanto a Paula Andrea Toro, el analista cree que tal vez sus recientes alianzas no están siendo “lo suficientemente efectivas como para arrastrar un poco la intención de voto. No obstante los esfuerzos de Toro, que se ha concebido como la verdadera competencia de Rojas, no viene escalando las posiciones suficientes en el tiempo que requiere para poder obtener la victoria el 29 de octubre”, indica.

Paula Andrea Toro Santana. Foto: Cuenta de X @pautorosantana

En tercer lugar de la encuesta quedó el candidato de la Colombia Renaciente Martín Sierra Quiroz con 3 por ciento, mismo número que obtuvo en el pasado sondeo.



Al igual que Quiroz, Carlos Arturo Buriticá Atehortúa (Movimiento Salvación Nacional) tuvo un 3 por ciento de intención y su favorabilidad tampoco se movió.



La que sí bajó fue la del candidato de la Colombia Humana, Germán Vallejo Obando, que en la encuesta del 11 de septiembre tuvo 4 por ciento de intención y ahora quedó con 3 por ciento.



Otro que disminuyó un punto porcentual fue Miguel Trujillo Londoño (Revivamos Manizales), que en la reciente medición quedó con 2 por ciento, mismo porcentaje que Jorge Alberto Betancurt Raigoza (Partido Demócrata Colombiano).

Panorámica de Manizales, Caldas. Foto: John Jairo Bonilla. EL TIEMPO

Por otro lado, los aspirantes Carlos Alberto Arias Jiménez (Manizales Somos Todos), Francisco Javier González Sánchez (Dignidad y Compromiso), Martin Emilio Ramírez Cardona (Liga de Gobernantes Anticorrupción), John Robert Osorio Isaza (Partido Ecologista Colombiano) y Diego Fernando Espinosa Benjumea (Fuerza Ciudadana) obtuvieron solo 1 por ciento.



Ahora bien, tanto Carlos Alberto Arias como Diego Fernando Espinosa dieron un paso al costado en estos certámenes. El primero se adhirió a la campaña de Paula Andrea Toro y el segundo, a la de Rojas.



Otro resultado significativo de la encuesta es que el porcentaje de ciudadanos indecisos se reduce. Un 10 por ciento dijo no saber o querer responder la pregunta, cuando en la pasada encuesta esta opción estaba en 20 por ciento.

Asimismo, Arroyave recalca que si bien las encuestas son fotos del momento, tendría que pasar “algo extraordinario” para que a menos de cuatro semanas para los comicios cambien las tendencias en Manizales.

Ficha técnica

​PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO: Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Manizales.



DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA: 413 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 4.9% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto a la alcaldía de Manizales



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 3 de octubre de 2023



TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)



Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA