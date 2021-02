Jorge Cárdenas cuenta los detalles de su reunión con Álvaro Uribe

El actor Jorge Cárdenas es uno de los primeros nombres de la plancha del uribismo al Senado que esperan competir en las elecciones legislativas del 2022.



Este es uno de los hombres que sorprenden por el perfil que han tenido los candidatos del Centro Democrático al Congreso, EL TIEMPO habló con él.



(Le sugerimos: Uribismo le madruga a campaña al Congreso con figuras públicas)

Actor, cantante, empresario, ¿ahora aceptó la propuesta del uribismo de ser candidato al Senado?



Esa posibilidad de acceder al senado fue una propuesta o un pronunciamiento en el cual el expresidente Álvaro Uribe lanzó mi nombre como alguien a quien le gustaría ver en el Senado de 2022. Para mí fue una absoluta sorpresa, fue un gran honor que al menos se ventile mi nombre como una posibilidad para acceder a esta corporación al 2022, vamos a ver qué nos depara el tiempo.



Pero entonces sí aceptó...



Por lo pronto estoy trabajando muy arduamente no solamente en mis negocios y emprendimientos, sino trabajando en una ponencia que voy a presentar ante el Senado de la República, que para mí va a ser como una prueba de fuego de si de verdad tengo la madera para poder llevar proyectos de ley que le sirvan no solamente a mi gremio, que además no es solamente el gremio artístico y cultural, sino además el gremio del empresariado, ya que hago parte ambos mundos. Será probarme a mí mismo que soy capaz de llevar propuestas que propendan el beneficio de todos. Eso me permitirá medir de qué manera puedo conjugar ese trabajo en el Senado con mis negocios.



(Puede leer: ¿Una alianza de centro izquierda sin Sergio Fajardo?)

Será probarme a mí mismo que soy capaz de llevar propuestas que propendan el beneficio de todos FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo ha visto las reacciones en las redes sociales?



Twitter es como un muro de la infamia donde la gente tira tomates y cebollas. Si usted es de izquierda le dan y si es derecha también. Yo le agradezco muchísimo a la gente que me apoya. Desde hace unos dos o tres años trinar empezó a ser un ejercicio diario y gratuito, yo nunca lo hice porque algún día me fueran a designar como un posible candidato al Senado, sino porque es lo que yo creo y pienso. A la gente que se dedica a insultar les digo que no los leo, porque por lo general están bloqueados o silenciados. Realmente no es algo que me trasnoche.



¿En qué temas le gustaría enfocarse si llega al Senado?



Como alguien que ha hecho parte del gremio de artistas durante más de 35 años tengo muchas cosas que opinar y muchas cosas que decir sobre ese asunto. Pero además soy ingeniero industrial y tengo emprendimientos. Entonces si tengo algo que aportar o que sumar para el empresariado lo haré. Pero también quiero apoyar iniciativas de otras índoles como el tema de la educación. Por ejemplo, hay que lograr despolitizar la educación.



¿Usted representa el uribismo?



Sí, claro. Yo nunca he tenido intención de ser un personaje político o de acceder a la Cámara o el Senado, ese nunca ha sido mi interés, pero claramente la política desde muy jovencito me interesaba. Yo apoyé la candidatura del hoy presidente Iván Duque abiertamente. Y abiertamente he expresado mi admiración y respeto por el presidente Álvaro Uribe Vélez, que es la cabeza del Centro Democrático.



¿Y qué opina del presidente Duque?



Gracias a Dios él es Presidente de Colombia. Le ha tocado bailar con la más fea, con todo el tema de la pandemia. Pero él es una persona tan estricta, coherente, quien ha manejado las riendas del país. No me quiero imaginar, con esta debacle que estamos viviendo, en manos de otro personaje, hubiera sido terrible.



¿Cómo fue la reunión que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez?



Para una persona como yo que he admirado tanto Álvaro Uribe Vélez y que le reconozco todo lo bueno que hizo durante su presidencia y lo mucho que ha luchado por el país, es un tremendo honor haberme reunido con él. Fue muy interesante, aleccionador y la confirmación de que es el personaje como uno lo ve. No tiene un disfraz puesto. A mí me honra muchísimo y le agradecí personalmente, pero le agradecí más que me diera esta oportunidad de poder presentar esta ponencia que va a ayudar a solucionar muchísimos problemas de nuestro gremio, y eso para mí será una prueba de fuego de si de verdad estoy hecho para esto. Yo no quiero ser el actor que se lanzó porque salió en novelas y cree que con eso le va alcanzar para que voten, de hecho si algo quisiera es que no pensara en mí como un actor.



(Le sugerimos: Martín Santos defiende el proceso de paz tras trino de Juan C. Pinzón)



¿Sobre qué hablaron?



Fue muy bonito porque fue una reunión muy cordial, relajada. Él tuvo la amabilidad con doña Lina, su esposa, de invitarnos a mi esposa y a mí a su casa a almorzar. Hablamos de muchas cosas. A mí me fascina la historia y Uribe es una enciclopedia histórica ambulante, entonces pudimos hablar de muchos temas, quizá ninguno banal, todos tenían un peso y una importancia. Estuvimos hablando de cómo veíamos el país, qué veíamos que podía suceder y cómo creíamos que podríamos aportar, yo desde mi ignorancia política, y él me aportaba también sus preocupaciones y sus posibles soluciones, y cómo había enfrentado sus temas, mil anécdotas. Fue un día muy agradable que quedará en mi memoria.



¿Y eso hace cuánto fue?

​

Fue hace tres semanas.



¿Por qué cree que Uribe es un segundo libertador?



Esa frase no se me ocurrió a mí, de hecho junto con el gran colombiano llegó esa frase. A mí me tocó vivir la Colombia de las bombas, secuestros, las pescas milagrosas, y ese fue el país que recibió Álvaro Uribe Vélez en 2002 y el cambio fue impresionante. Y, además, en los últimos veinte años ha sido un batallador incansable. Por eso para mí y para muchos colombianos a Álvaro Uribe Vélez es el segundo libertador.

Para mí y para muchos colombianos a Álvaro Uribe Vélez es el segundo libertador FACEBOOK

TWITTER

¿Qué opina sobre Juan Manuel Santos?



Que traicionó, no solo a Álvaro Uribe, sino a todos los que confiamos en que él iba a continuar con la política de seguridad democrática. Invitó a su posesión, en primera fila, y le dedicó su primer discurso y a los ocho días está abrazado con Chávez diciendo que era nuevo mejor amigo, y por debajo de cuerda iniciando las conversaciones con las Farc.



¿Qué piensa de las extintas guerrillas de las Farc, que ahora son un partido político?



Que no están extintas. Yo hubiera querido decir que estaba equivocado el día que ganó el 'no', pero la práctica nos da la razón. Sin embargo, si en pos de la paz, uno tiene que tragarse el sapo de la amnistía o el indulto, que así sea, pero lo que no me parece es que esos criminales de lesa humanidad sea quienes representen ese partido.



Si llega al Congreso, ¿qué les diría a los dirigentes del partido Comunes que están en el Senado?



Yo prefiero hacerme a un lado, no son el tipo de compañías que quisiera tener al lado mío, pero hay que respetar que ellos estén ahí, sea que uno esté de acuerdo o no en la con la manera en la que llegaron.



(Le sugerimos: Convergencia del centro logra avances para campaña de 2022)



¿Qué piensa de la JEP?



Antes de la sentencia de la semana pasada parecía un comité de amnistía y desconocían a las víctimas. Entonces si ellos iban a continuar en esa tónica pues que una vez amnistíen a todo el mundo, olvidemos de esa vaina, y quitemos eso que le cuesta cientos de miles de millones cada año al Estado porque no sirve para nada.



¿Quién cree que sería el presidente ideal para 2022?



No voy a decir nombres porque porque sería muy irresponsable de mi parte hablar de quienes todavía no están en la palestra. Lo que a mí me gusta ver en el 2022 es a una persona con planes reales, coherente, consecuente, preparada, que sea capaz de conciliar, y no de dividir, y que no fomente la política del odio como una base.



¿Eso se acerca a un presidente de centro y no de derecha?



Ser de centro es quien es capaz de opinar, construir y liderar. Pero una persona que no toma partido ni opiniones, que simplemente quiere dejar pasar, es un tibio.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD

Instagram: @luisamercado1