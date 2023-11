'No permitiremos que le hagan este robo al pueblo samario': Jorge Agudelo

En entrevista con EL TIEMPO, el candidato a la alcaldía de Santa Marta por el partido Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo, habló sobre la decisión del Tribunal Superior de Santa Marta de dejar sin efecto la tutela aprobada por un juez laboral que permitió su inscripción en la contienda electoral.



(Lea: 'Lo que tenemos es una burla al voto ciudadano de Santa Marta': presidente Petro)

Agudelo, que obtuvo el primer lugar en las elecciones con 286 votos de diferencia sobre Carlos Pinedo, segundo, asegura que el fallo del tribunal no puede decir que se cancelen los escrutinios por lo que exigirá que se le entregue la credencial de alcalde.



La Unidad Investigativa de este diario reveló que para el alto tribunal la acción de tutela que permitió inscribir al candidato "se torna improcedente debido a la falta de legitimación en la causa formuladas por los interesados".



"Conforme a lo anterior y al análisis previamente impartido, no le queda otra opción a la Sala que declarar la improcedencia de la acción constitucional, habida consideración que los acá actuantes no son los directamente implicados en la presunta vulneración que se endilga al interior del procedimiento administrativo adelantado por el CNE".



Para Agudelo esta determinación es un intento por "doblegar la voluntad del pueblo".

¿Cómo recibió esta noticia?

Ayer recibimos el fallo del tribunal en horas de la tarde estando en los escrutinios. Ayer recibimos esta infamia, este adefesio aliado a la corrupción. ¿Cómo es posible que a la fecha de hoy el tribunal pretenda suspender los derechos de una persona que ya participó, es decir, si ya se dio la elección? Ya la gente votó por lo que no es solamente un derecho de Jorge Agudelo sino de más de 75.000 ciudadanos que mayoritariamente eligieron a Jorge Agudelo como alcalde Santa Marta.

En caso de ser revocada la candidatura de Jorge Agudelo, el alcalde sería Carlos Pinedo. Foto: Campañas de candidatos

Usted ha dicho que su elección es legal. ¿En qué se sostiene?

Anteayer el Consejo Nacional Electoral en sala plena definió que la inscripción de Jorge Agudelo es legal porque fue amparada por un juez constitucional, se amparó el derecho de ser elegido porque hay que recordar que el 29 de septiembre le notificaron la revocatoria a la candidata que teníamos, Patricia Caicedo, e inmediatamente en esa fecha que era la fecha máxima para la inscripción la modificamos y concurrimos a la Registraduría en horas de la tarde para nuestra inscripción.



La Registraduría sacó nacionalmente una circular en la que debía inscribir a todos los candidatos hasta esa fecha pero no produjo la elección nuestra el 29 de septiembre. Afortunadamente a través de una tutela se ordena a la Registraduría inscribirnos y así lo hicimos y luego de esto el pueblo voto y eligió ganador. Ganamos con los E-14 y con los E-26. Esta tutela tenía un objetivo central: permitir que Jorge Agudelo participara en la elección tal cual como sucedió. Luego vino la fase de elección y el pueblo votó, se consolidaron con los escrutinios.

¿Por qué se ha dilatado tanto el proceso de escrutinio en Santa Marta?

Esto es una artimaña jurídica más que los perdedores han venido haciendo y que ninguna les había salido. La comisión se ha dilatado haciéndole el juego a los perdedores que estaban esperando este fallo. Es sorprendente que la única ciudad del país donde no se han entregado credenciales es Santa Marta; la única ciudad del país que después de 27 días en escrutinio estos no se ha culminado, la única capital del país donde 12 días lleva la comisión municipal resolviendo unas apelaciones. Claramente es una cocción con la campaña perdedora y eso lo hemos denunciado en los últimos 10 días. Es la única capital donde está sucediendo esto y donde no ha empezado el empalme formal.

Entonces, ¿dice que hay una especie de contubernio?

Sin duda lo que hay es un contubernio entre la comisión escrutadora, entre los escrutadores que son el señor Fabián Arrieta y la señora Ana Arguelle que están con la campaña perdedora y que han dilatado por más de 27 días el proceso. La corrupción y la mafia que está detrás tratando de recuperar el poder en Santa Marta. Incluso quisieron tumbar a Carlos Caicedo en el mes de marzo como gobernador. Quisieron quitarle la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, revocaron a la candidata que teníamos, Patricia Caicedo; no nos permitieron inscribirnos porque querían ganar por W, sin competencia. Y es lo que han querido hacer con artimañas judiciales y obviamente con la gran mafia que tienen, intentando doblegarnos. Pero defenderemos la voluntad popular soberana del pueblo hasta las últimas instancias.

¿Qué acciones tomará?

Nosotros vamos a exigir que hoy la comisión termine su tarea, que expida la credencial y se la entregue a Jorge Agudelo, el ganador de la contienda por más de 246 votos como lo expresa el E-26. No permitiremos que le hagan este robo al pueblo samario, no permitiremos que continúen confundiendo al pueblo samario. Estamos defendiendo la voluntad soberana del pueblo que nos eligió el pasado 29 de octubre, que nos ratificó en los escrutinios zonales y nos consolidó en los escrutinios municipales como alcalde electo de Santa Marta.

¿El fallo como tal no le está indicando nada a la comisión escrutadora?

Es inocuo en el tiempo. La magistrada no puede revocar la elección. Eso no está en discusión. En ninguna parte del fallo se está diciendo que la comisión no continúe su trabajo y no entregue credenciales. Este fallo solo está diciendo que la magistrada, a quien respetamos, atacó la inscripción. Pero eso ya pasó. No está diciendo la magistrada en ninguna de sus consideraciones ni en sus partes resolutivas que se cancelen los escrutinios porque además no lo puede decir porque estaría en un prevaricato con consecuencias gravísimas. Penales, inclusive.



¿Qué pasaría si por el contrario el juez en primera instancia me hubiera dicho que no y hoy la magistrada me hubiera dicho que sí? ¿Me va a inscribir ahora? No. Eso pasó, ya los momentos pasaron. Hoy es igual, la fase de discusión ya pasó.

¿Cómo está el ambiente en la ciudad?

Hemos llamado a la calma al pueblo de Santa Marta. Les hemos dicho que no se saldrán con las suyas. Esto pone caliente la decisión del pueblo pero les hemos llamado a estar tranquilos.

El presidente Petro mostró su enfado por la decisión del tribunal ¿cómo tomó el mensaje?

Fue un mensaje en pro de la defensa de la democracia. Aquí no podemos permitir que la corrupción intenten doblegar la democracia y la voluntad del pueblo y ese es el mensaje del presidente. Eso es lo que nosotros también estamos exigiendo. Somos los ganadores.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA