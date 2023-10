Jorge Acevedo sube en intención de voto en Cúcuta, pero Leonardo Jácome se distancia

Con 7 puntos porcentuales de ventaja, Leonardo Jácome se distancia levemente de Jorge Enrique Acevedo en la carrera por ser el próximo alcalde de Cúcuta. Lo anterior, de acuerdo con la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en alianza con EL TIEMPO y CM&, la cual midió nuevamente las fuerzas en la capital del Norte de Santander.



Jácome, que es candidato por el movimiento Cúcuta Avanza, y cuenta con los coavales de los partidos Conservador, Liberal y de ‘la U’, marcó un 26 por ciento, es decir, 9 puntos más que en la pasada medición realizada el 13 de septiembre.



De igual forma, Acevedo también creció, sin embargo, no le alcanzó para superar a su principal rival: pasó de 14 a 19 por ciento. Este aspira a obtener revancha por el movimiento Todos por Cúcuta, pues las pasadas elecciones cayó ante el actual alcalde, Jairo Yáñez.



Para el politólogo Eduardo Simón Cedeño, Jácome podría contar con más favorabilidad por el respaldo que tiene del ‘ramirismo’, en referencia al sector afín al polémico exalcalde Ramiro Suárez, que paga una condena de 27 años de prisión por homicidio.



“Ramiro posee casi el 40 por ciento de votos de la ciudad para cualquier elección de tipo regional. Esta vez están unidos a Jácome, aunque hay una facción grande de gente a la que le gusta el estilo de Jorge Acevedo”, comenta.



Hace cuatro años, cuenta, Acevedo tuvo el guiño de Suárez, pero el recuerdo de aquella derrota hizo que el exmandatario le diera su voto de confianza a Jácome para estos comicios.



“Aunque Acevedo ha apretado el acelerador en estos últimos tramos de campaña, creo que una de las falencias que ha tenido es que ha participado en pocos debates públicos. Ha sido el gran ausente y la gente puede estar leyendo algún temor”, asegura Mario Zambrano, docente de la Universidad Libre de Cúcuta.



Un cambio grande en la medición es el porcentaje de ciudadanos indecisos, que tuvo una considerable reducción de 22 a 6 por ciento. “Es normal que a estas alturas los electores indecisos busquen a los candidatos que puntean. Son casi 14 puntos de distancia de un mes al otro, lo que muestra que las campañas han llegado a sectores donde no habían podido llegar”, expresa Cedeño.

El tercer lugar en la intención de voto sigue siendo para el candidato del Centro Democrático, Juan Carlos García Herreros. En la presente medición marca 8 por ciento, un punto menos que hace un mes.



Esta semana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo de visita en la ciudad fronteriza, donde ratificó su apoyo a García Herreros. “Su campaña ha llegado a un techo. Así el expresidente Uribe haya ido a impulsarlo García Herreros no representa la fortaleza del partido, pues existe una división dentro de las cabezas de esa colectividad en el departamento”, explica Cedeño.



En cuanto a los otros candidatos, sus opciones parecen lejanas y ninguno marca por encima de la barrera del 5 por ciento. Ese es el caso del exconcejal Emerson Meneses González (Nueva Fuerza Democrática), David Fajardo (Independientes), Mario Figueroa (Fuerza Ciudadana) y Jonathan García (Pacto).



Por su parte, los candidatos Sergio Maldonado (Alianza Verde), José Luis Mora (Nuevas ideas), Carlos Cote (Aico), Carlos Rojas (Partido Ecologista) y Carlos Jaimes (Partido Demócrata) no pasan del 2.

Ficha Técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&

FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&

UNIVERSO EN ESTUDIO: Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Cúcuta.

DISEÑO DE MUESTREO:

Presencial. El diseño de muestreo es probabilístico estratificado y en tres etapas, con selección de unidades estadísticas por muestreo aleatorio simple. En la primera etapa, se seleccionó una muestra aleatoria simple de manzanas cartográficas en todos estratos socio-económicos, a partir del Marco Geoestadístico Nacional (fuente: DANE); en la segunda etapa se seleccionó una muestra de hogares dentro de cada manzana y en la etapa final se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.

Telefónica. Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.

MARCO DE MUESTREO:

El marco muestral se origina de la combinación entre el MGN y la base maestra del CNC.

Presencial. Se utilizó el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. Conformado por áreas geoestadísticas (departamentos, municipios, cabeceras municipales, centros poblados, rural disperso y subdivisiones DANE).

Telefónica. El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.

TAMAÑO DE MUESTRA: 480 casos

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 4.6% y 95% de confianza

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto a la alcaldía de Cúcuta

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 1 preguntas

PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 11 al 13 de octubre de 2023

TECNICA DE RECOLECCIÓN: Recolección mixta en hogares (Presencial y Telefónica)

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA

