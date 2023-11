La crítica de Álvaro Uribe a la JEP: 'Considera que refritos de Mancuso son novedosos'

El expresidente Álvaro Uribe volvió a referirse a las acusaciones que Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, hizo en su contra ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



El exmandatario señaló que Mancuso "miente" y publicó su intervención durante una audiencia de preclusión en la que niega cualquier vínculo con el exjefe paramilitar y en donde, además, aparece un fragmento del libro de Carlos Castaño.



"Dijo que Castaño me apoyó. Castaño a quien nunca conocí dijo lo contrario, que era perjudicial para ellos. Aquí la cita de su escrito. Mi rechazo al apoyo que Mancuso dijo dar a mi persona en conversación con el Padre D’Roux", señaló el exmandatario en su cuenta de X.



Además, dijo: "JEP considera que refritos de Mancuso son novedosos. Lo acepta, con impunidad".



Hay que recordar que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue aceptado por la jurisdicción debido a sus aportes: "JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública".



Es decir, consideran que Mancuso, como sujeto bisagra o punto de conexión, tuvo el poder para "mover los hilos" de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango.



"Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno. Y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro", relató Mancuso, quien está preso en Estados Unidos.

En un primer momento, el expresidente Uribe escribió en su cuenta de X: "Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre el Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia".



El expresidente ya había compartido un mensaje negando cualquier reunión Mancuso. "Nunca conversé ni me reuní con el bandido Mancuso; El parlamentario Miguel de la Espeiella me dijo en la campaña que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser Presidente", escribió.



De hecho, Uribe compartió un texto escrito por esta Casa Editorial en mayo del 2007, allí se lee cómo el expresidente se habría negado a reunirse con Mancuso en Tierralta en el 2001.



"Si yo llego a reunirme con Mancuso o con cualquier otro comandante de autodefensas, jamás podré ser Presidente de este país, entre otras cosas, porque nunca podría mirar a los ojos de un conciudadano mío", habría dicho Uribe.



Vale recordar que en la masacre de El Aro, ocurrida entre 22 y 31 de octubre de 1997, participaron 150 paramilitares, quienes arrasaron con el corregimiento antioqueño. Allí, quemaron 42 de las 60 casas que tenía el casco urbano, se robaron cientos de cabezas de ganado y con lista en mano, llamando a una a una sus víctimas, torturaron y asesinaron a 12 personas señaladas falsamente de guerrilleros.

REDACCIÓN POLÍTICA

