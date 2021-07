Líder estudiantil Jennifer Pedraza, jefe de debate de Jorge E. Robledo

La líder estudiantil Jennifer Pedraza será la jefa de debate de la campaña presidencial del senador Jorge Enrique Robledo, quien busca un cupo a la primera vuelta del 2022 en medio de la Coalición de la Esperanza.



La decisión se conoció luego de una charla entre ellos dos y algunos encuentros en redes sociales, en los cuales tanto Robledo como Pedraza manifestaron las razones que los llevaron a esta determinación.



(En otras noticias: A partir de este martes, cadena perpetua sería una realidad)

Para Robledo, quien hace algunos meses se separó del Polo y competirá a nombre del movimiento Dignidad, “es hora de renovar, de traer nuevas personas que unidas a personas con experiencia ayuden a organizar, construir y arreglar el país”.



“Estamos convencidos que Jennifer puede desarrollar de manera excelente su papel, que en pocas palabras es no sólo dirigir el equipo de campaña, es incluso suplir al candidato en momentos donde la agenda es desbordante. Estoy convencido del papel de las organizaciones, de la multiplicidad de opiniones y no en la figura de un ‘Supermán’ que lo arregla todo”, afirmó el precandidato presidencial.

Acepto con gran ánimo y expectativa la jefatura de campaña presidencial de @JERobledo. Creo en su propuesta y su coherencia.



Hay que meterse en política para transformar a Colombia.#LoQueGritaLaJuventud 📢 pic.twitter.com/NaEoWgIooh — Jennifer Pedraza S (@JenniferPedraz) July 6, 2021

Pedraza, por su parte, agradeció la invitación y dijo que “todos los que buscan llegar a ese cargo (la Presidencia de la República) deben incluir las exigencias de derechos que hemos hecho los jóvenes en las movilizaciones”.



“Lo que siempre he pensado es que me gustaría contribuir como joven en los programas a la Presidencia de la República”, afirmó la líder estudiantil, y agregó que si la invitación hubiera sido de otro aspirante seguramente no la habría aceptado.

En otras noticias de política

'Queremos una CAF fortalecida': Duque al felicitar a Díaz-Granados



Se abre posibilidad de extender vacunación a menores de 12 años



POLÍTICA