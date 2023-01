El excongresista Germán Navas Talero entró a la controversia por la designación de Víctor de Currea Luego como nuevo embajador en Emiratos Árabes y quien ha recibido cuestionamientos porque en el pasado, en su condición de profesor universitario, supuestamente acosó a estudiantes. Una afirmación que él niega de manera tajante y por lo que dejó en manos del presidente Gustavo Petro la ratificación de su nombramiento.



La representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad, es una las legisladoras que ha cuestionado la designación.



Pedraza informó que una entidad contra la violencia de género atendería a las mujeres que se consideren víctimas del que será representante diplomático en Medio Oriente.



Ante esto, Navas Talero entró a la discusión pública e insultó a Pedraza: “Qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara. Por elementos como este es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia señora no es un juego (sic)”, trinó.



“Su trino es un ejemplo del pacto encubridor entre machistas. No sorprende. Cada vez que una mujer denuncia violencia de género salen más defensores del agresor que personas dispuestas a apoyar a las víctimas. Esto debe cambiar. Su comentario clasista y machista no nos intimida (sic)”, le respondió ella.

"Además, vender piñatas de bazar en un pueblo es un trabajo absolutamente digno que no me ofende para nada. Supérese (sic)”. le argumentó.



Tras esto, varias personalidades políticas manifestaron su rechazo al insulto de Navas. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió: “Increíble este nivel de bajeza. Fuerza querida Jennifer. Un abrazo”.



El senador Humberto de la Calle dijo: "Tengo la mayor admiración por Jennifer Pedraza. Ha mostrado liderazgo fresco, valor civil, conexión con el país nuevo. Representante a la Cámara ejemplar. Ojalá tuviéramos más como ella. No valen la pena los ataques producto de un desprecio irracional, absolutamente impresentable".



El representante Daniel Carvalho, por su parte, manifestó: "Increíble que un tipo que fue admirado en el Congreso termine insultando a una de las representantes más brillantes y juiciosas del país con argumentos de pobre calibre. Quedé desconcertado".



Mientras que la analista Sandra Borda cuestionó el posible nombramiento de Navas Talero en el cuerpo diplomático del país.



“¿Perdón, y a este señor es al que piensan enviar de Embajador a Suecia? ¿Cuál es la idea? ¿Hacer una competencia entre maltratadores de mujeres a ver cuál sale ganador para darle el rango de embajador?”, publicó.



La representante Pedraza, por su parte, agradeció la solidaridad que ha recibido. "Quisiera transmitir este apoyo a las víctimas de violencia sexual para respaldarlas en el proceso de denuncia, con sus voces viene la esperanza de justicia. No nos van a callar", concluyó.



