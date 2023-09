Luego de que Hollman Morris habló en una entrevista sobre la representante Jennifer Pedraza, quien se abstuvo de participar de un foro de la reforma a la salud al comprobar que su moderador iba a ser el subdirector del sistema público de medios RTVC, la congresista le respondió en sus redes sociales.



"No los sé. Lo que yo sí puedo decir es que yo no sabía que la señora Jennifer Pedraza iba a estar en el foro. Si yo sé que la señora Pedraza, que me ha tratado a mí de asesino, que ha orquestado en mí una campaña de desprestigio, que me ha tratado a mí de organizar atentados contra mujeres, yo no me hubiera sentado en ese foro", dijo en Blu Radio.



Ante esta afirmación, la representante Pedraza utilizó sus redes sociales para responder.



"No, la invitación no mencionaba a Hollman Morris. Nunca he dicho que él sea un asesino, eso es una calumnia para esconder la verdad: sus denuncias por Violencia contra las Mujeres. Me sostengo en cada palabra de hoy. Las víctimas cuentan con mi apoyo total. Qué bajeza la del HM", señaló en su cuenta de X (antes de Twitter), junto con una imagen de la invitación que recibió para asistir al evento.



Las razones de la representante de Dignidad y Compromiso para no participar en el foro fueron las varias denuncias y señalamientos de violencia sexual de las que es objeto Morris.

La representante Jennifer Pedraza y Hollman Morris, subdirector de RTVC Foto: El Tiempo

“Antes de irme, quiero expresar que me retiro de este panel porque es una decepción para mí que un Gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Hollman Morris, una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género. Hoy, las víctimas que lo han denunciado, no se sienten reparadas”, dijo Pedraza.



Luego de la salida intempestiva de Pedraza, la representante Erika Sánchez también se abstuvo de participar en el foro debido a que unas palabras de Morris dieron a entender que estaba catalogando de loca a Pedraza. Ante el escándalo, el subdirector de RTVC se pronunció en sus redes sociales.



Morris, por su parte, se mantuvo en que en ninguna instancia se ha logrado probar alguna situación sobre los casos de violencia sexual y de género que se le han endilgado.



“Nunca la Fiscalía ha encontrado méritos para abrir en mi contra una investigación, en su momento el uribismo me señaló de terrorista y los medios amplificaron esa información y después vinieron los señalamientos de maltratador”, dijo el también excandidato a la alcaldía. Además, cuestionó a Pedraza y hasta la señaló de violentarlo.



Morris se defendió diciendo que las denuncias y señalamientos estarían afectando su salud mental. “No más cancelación, no más inquisición. Respeto al buen nombre, al debido proceso, a los fallos de la justicia y respeto a las mujeres y la construcción entre hombres y mujeres de un mundo mejor”, dijo el cercano al presidente Gustavo Petro, que por último apuntó a que ningún juez ha demostrado posibles culpas: “La justicia me ha dado la razón”.

REDACCIÓN POLÍTICA

