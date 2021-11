‘La universidad jamás me ha escuchado’: Jennifer Arias sobre caso de plagio

La presidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias respondió en la noche de este lunes al comunicado de prensa emitido por la Universidad Externado de Colombia en el que señalan que hubo plagio en su tesis de maestría.



Concretamente, la institución afirmó que la tesis de la congresista fue sometida a una herramienta de detección de plagio, proceso en el que se encontraron múltiples coincidencias con documentos publicados en internet que no eran de autoría de Arias ni de Leydy Lucía Largo, compañera de tesis de la congresista.

“Se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas”, se lee en el comunicado de la Universidad.



Aunque Arias ya había contestado a las denuncias de plagio por medio de un corto tuit en el que pidió el cumplimiento del debido proceso, horas más tarde la presidenta de la Cámara de Representantes publicó un video en sus redes sociales en el que hizo nuevas críticas a las investigaciones por presunto plagio en su tesis de maestría.



En el clip, Arias reiteró que es inocente y que no cometió ninguna clase de plagio en su trabajo de grado.



En ese sentido, la congresista enumeró una serie de hechos en torno a su caso que le preocupan y la consternan.



En primer lugar, Arias afirmó que la universidad nunca escuchó su versión de los hechos antes de hacer un comunicado público sobre el caso de plagio.



“La universidad jamás me ha escuchado, jamás me preguntó absolutamente nada, jamás escuchó la versión mía y aún así hoy dice que hay un plagio”, señaló.



En segundo lugar, la mujer indicó que la institución ha señalado que no tiene el documento original de su tesis de maestría, por lo que no se explica cómo pudieron determinar el plagio sin el documento o si juzgaron un texto que no fue el entregado oficialmente.



“La universidad ha dicho que no tiene el documento original de mi tesis. Entonces yo me preguntó: ¿cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de la tesis? ¿Quién me garantiza que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”, cuestionó la congresista.



Por último, Arias criticó que se le reproche haber entregado una copia de su tesis original cuando fue la institución educativa la que le solicitó el documento a su compañera de trabajo.



“Fue la universidad la que le pidió a mi compañera de maestría y de tesis que, primero, radicara la tesis normal y luego que la radicara autenticada”, agregó.



Arias indicó que aunque la institución señaló que el caso irá a los estrados judiciales, hubiese preferido solucionarlo en el ámbito académico.



Sin embargo, afirmó que confía en la justicia colombiana y agregó que demostrará en los estrados que es inocente y que no hubo plagio en su trabajo de maestría.



“Demostraré que no hubo plagio alguno y que hoy no ha sido garantizado mi derecho a ser escuchada, pero además que ha sido profundamente mancillado mi nombre”, concluyó.

Sobre el comunicado de prensa de la Universidad Externado de Colombia (@UExternado). pic.twitter.com/husSh59Yxh — Jennifer Arias (@JenniferAriasF) November 23, 2021

