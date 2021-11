'No he cometido plagio alguno': Jennifer Arias

La presidenta de la Cámara Jennifer Arias indicó que no ha cometido ningún plagio luego de conocerse el comunicado de la Universidad Externado donde se informa “la existencia de una reproducción o copia infractora del Derecho de Autor” en la tesis de maestría entregada a la institución.



(Lea además: Jennifer Arias sí cometió plagio, dice la U. Externado)

Arias dijo en Twitter que solicitará a la Universidad Externado “que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción (…) Las autoridades judiciales esclarecerán estos hecho”.



“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la ley, manifiesto que no he cometido plagio alguno”, dijo en la red social.



La universidad señaló que, además de la herramienta que detectó las coincidencias, también se contrató a un experto en derechos de autor para esclarecer los hallazgos.

"Entre las conclusiones del dictamen pericial rendido (descartadas las coincidencias que corresponden a textos debidamente citados, de libre reproducción u otros no protegibles por el derecho de autor, y concentrado el análisis en cinco posibles casos de plagio), la experticia es concluyente al referir que: “En todos los cinco (5) casos mencionados se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas. Es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado. A la luz de la razón, la única explicación posible para las coincidencias encontradas es la existencia de una reproducción o copia infractora del Derecho de Autor”.



La universidad indicó que solicitará al Consejo de Estado que anule los títulos, y además enviará la documentación del caso a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación.

