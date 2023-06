James Rodríguez, goleador histórico de la Selección Colombia, habló este fin de semana sobre Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro y su Gobierno, Juan Manuel Santos y acerca de la situación del país.



(Además: El incierto camino de las asambleas populares que propone el presidente Gustavo Petro).

En entrevista con Vicky Dávila, el futbolista se atrevió a hablar sobre la situación del país. Dijo que no sabe mucho de política y que no suele leer sobre lo que ocurre en Colombia, pero sostuvo que le preocupa "un poco" la situación que vive la nación.



También le preguntaron si estaba contento con la gestión del presidente Petro, a lo que respondió: "Estoy un poco alejado de esas cosas, respeto a todo el mundo. Cada uno está haciendo el trabajo de cada uno. Solo espero que actúen de buena manera para que el país esté siempre bien, porque Colombia es un país increíble. Solo pido que actúen bien para que el país suba siempre y no baje".



(Le puede interesar: Gustavo Petro anuncia que extras serán para reformas sociales y adición presupuestal).



Asimismo, manifestó que no está de acuerdo con una posible reelección del presidente Petro.

Facebook Twitter Linkedin

El futbolista también se refirió al expresidente Juan Manuel Santos. Foto: Asobancaria

"Al final, que (en) estos cuatro años haga las cosas bien, que ayude al país de una muy buena manera, que no se beneficien algunas personas, sino que piense en todo el país (...) y que cuando cumpla cuatro años, en 2026, venga otra gente que ayude a Colombia", señaló.



En la parte final de la entrevista, James aceptó decir la primera palabra que se viniera a la mente con cada uno de los personajes que iba mencionando la periodista. Cuando Dávila mencionó a Uribe, el volante de la Selección Colombia respondió: "un gran presidente".



Sobre Juan Manuel Santos dijo que "hizo las cosas bien" y cuando Dávila mencionó a las Farc prefirió no responder. Además, alabó las carreras de Karol G, J Balvin y Shakira.

Facebook Twitter Linkedin

Rodríguez también habló de su momento deportivo. Foto: Instagram @jamesrodríguez10

(Lea también: 19 exjefes de Estado le exigen al Gobierno respeto por la libertad de prensa).



Finalmente, James reconoció que nunca había votado. "Siempre que toca he estado por fuera del país", señaló.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias