'No intervine en contratos de Agencia de Hidrocarburos': senador

En el escándalo que tumbó a Luis Miguel Morelli como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la denunciante, Aura Clemencia Mejía Arroyo, menciona en una carta que hizo llegar a la Ministra de Minas los nombres de dos congresistas que se habrían beneficiado de una trama de corrupción de esa entidad.



Uno de ellos es Jaime Durán Barrera, del Partido Liberal, de quien se dice que Morelli, declarado insubsistente por el presidente Iván Duque y la ministra de Minas, María Fernanda Suárez; le habría direccionado millonarios recursos hacia sus arcas.

El nombre del otro político se desconoce y solo se menciona que es el hijo de un famoso parlamentario de Santander que fue condenado por corrupción.



El senador Durán Barrera niega en esta entrevista los señalamientos, dice desconocer quién sería el otro político, dice que no tiene familiares en la ANH y se pone a disposición de las autoridades para que lo investiguen.

La denuncia que tumbó al doctor Luis Miguel Morelli indica que muchas inversiones con rótulo social terminaron en sus arcas, senador Durán Barrera, ¿qué responde a este señalamiento?



No es cierto. Es un señalamiento totalmente falso, es una denuncia temeraria porque bajo qué circunstancia de modo, tiempo y lugar, la persona que hace la denuncia puede afirmar que estuve interviniendo para la adjudicación de cualquier contrato en la ANH.



¿Apadrinó usted el nombramiento de Luis Miguel Morelli en la Agencia Nacional Hidrocarburos?



No es cierto. El Gobierno Nacional lo designó y tengo entendido que fue en representación del Centro Democrático, Partido de Gobierno. Pertenezco a la bancada del Partido Liberal, que nos declaramos en independencia y no tenemos ninguna representación política en el Gobierno.



¿De quién es cuota o a quién representa Luis Miguel Morelli?



No podría determinarlo porque no tengo injerencia en el alto gobierno para saber a quién representa. Los comentarios que se hacen en los mentideros políticos es que representa a su partido político que es el Centro Democrático.



¿Tiene usted familiares en primer, segundo o tercer grado de consanguinidad o afinidad contratados en la Agencia Nacional de Hidrocarburos?



No tengo.

Pertenezco a la bancada del Partido Liberal, que nos declaramos en independencia y no tenemos ninguna representación política en el Gobierno: Jaime Durán

¿Cuál es el otro congresista, cuyo padre fue condenado por corrupción, a quien señalan en el documento de la denuncia?



No tengo conocimiento del tema.



¿Resiste usted una investigación de su patrimonio y el de sus familiares para desmentir que recursos de la ANH ingresaron a sus cuentas?



Estoy a disposición de todos los organismos de control para que revisen exhaustivamente todos lo relacionado con mis finanzas personales y las de mi círculo familiar. Estaré a disposición de lo que ordenen los mismos.

