En alianza con EL TIEMPO y CM&, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) indagó la intención de voto en Bucaramanga a menos de dos meses de las elecciones del 29 de octubre.



(Le puede interesar: Álex Char lidera intención de voto en Barranquilla con un 68 %, según encuesta del CNC)

En primer lugar, según el CNC, aparece el pastor y concejal Jaime Andrés Beltrán, de la coalición Defendamos Bucaramanga, con un 23 por ciento de intención de voto. Se trata de un candidato que vuelve a competir, pues participó en las pasadas justas, en las que quedó segundo.

Siete puntos porcentuales por debajo se ubica Horacio José Serpa Moncada, hijo de Horacio Serpa Uribe y candidato por la coalición Serpa la Gente, con el aval del Partido Liberal y coaval de En Marcha. El 16 por ciento de las personas encuestadas respondieron que votarían por él.



(Le puede interesar: Gutiérrez, Ortiz y Char, los candidatos que arrasan en sus ciudades sin ir a debates)



En tercer lugar, el concejal Carlos Felipe Parra, con 6 por ciento. Parra es uno de los políticos que mayor oposición han hecho a la administración de Juan Carlos Cárdenas y tiene detrás a la base alternativa de la Alianza Verde.



Con el aval del Pacto Histórico, aparece en el cuarto lugar Jaime Calderón Herrera, con un 4 por ciento de la intención de voto. Calderón es un reconocido médico santandereano que decidió lanzar su nombre para estos certámenes.

Facebook Twitter Linkedin

Jaime A. Beltrán (de blanco a la izq), quiere llegar a la Alcaldía tras estar durante dos periodos en el Concejo. Foto: Suministrada

Un hecho que llama la atención es la baja confianza del electorado en los candidatos considerados de la cuerda del excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Así, por ejemplo, el exconcejal Fabián Oviedo obtuvo un 4 por ciento, mientras que por el ex secretario de Desarrollo Social Jorge Alberto Figueroa Clausen votaría un 2 por ciento de los encuestados.



Por su parte, un 4 por ciento de los bumangueses votarían por Consuelo Ordóñez de Rincón, candidata por el movimiento Bucaramanga la Berraquera y coaval de la Liga y el Nuevo Liberalismo.



(Lea también: ‘Aplazar las elecciones no debería ponerse sobre la mesa’, dice la directora de la MOE)

Otro 3 por ciento de intención de voto se lo llevó Carlos Fernando Sotomonte Garavito. Sotomonte fue consejero para la defensa del Páramo de Santurbán durante la administración actual y se retiró en abril para aspirar a la alcaldía.



Los últimos lugares de la encuesta los ocupan Emiro Arias Bueno (Partido Independientes), con el 3 por ciento, y Diego Arturo Tamayo Salcedo (Centro Democrático), con el 2 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Bucaramanga. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Este último porcentaje lo repiten Ludwing Mantilla Castro (Fuerza Ciudadana), Álvaro Torres (Gente en Movimiento) y Luis Roberto Ordóñez Ardila (Vamos a Crecer).



Las opciones de voto en blanco fueron escogidas por 2 dos por ciento, solo un 3 por ciento dijo que no votaría por ninguno, y un hecho llamativo es que un 23 por ciento de los encuestados -el mismo porcentaje que obtuvo Beltrán- respondieron que no saben o prefieren no responder a la pregunta.



Además, la firma consultó qué tan probable es que los ciudadanos salgan a ejercer su derecho al voto el próximo 29 de octubre. El 24 por ciento de ellos dijeron que probablemente saldrían a votar, mientras que el 76 por ciento contestó que definitivamente sí lo hará.



En total, se realizaron 405 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Bucaramanga.



(Además: El reto de garantizar la seguridad en elecciones: 700 candidatos han pedido protección)



Acerca de estos resultados, EL TIEMPO consultó al analista Gerardo Martínez, quien definió el liderazgo de Jaime Andrés Beltrán como un resultado de su propuesta de dar soluciones al problema de seguridad que, de acuerdo con Martínez, tiene en angustia a los bumangueses.



“Ha dicho que es el Bukele bumangués y que la ciudad no se debe dejar cercar por los bandidos. Entonces él ha ofrecido una respuesta que es creíble y práctica”, asegura Martínez.



Por su parte, el analista Julio Acelas explica la poca favorabilidad que tienen los candidatos cercanos a Rodolfo Hernández, quien disputó la presidencia con Gustavo Petro: “Es el agotamiento de un modelo que yo llamo populista y de inexpertos, que fue el que inauguró Rodolfo y continuó Cárdenas. Este modelo se les reventó en las manos, a Hernández con Vitalogic y al alcalde Cárdenas por los señalamientos en su contra por los contratos que adjudicó a dedo”, puntualizó.

Ficha técnica

​PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO: Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Bucaramanga.



DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA: 405 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 4.8% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto a la alcaldía de Bucaramanga



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 5 y 6 de septiembre de 2023



TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA