‘No nos van a presionar con marchas’: Iván Name, presidente del Senado

El senador Iván Name, presidente del Congreso, volvió a advertir que el país podría terminar involucrado en una guerra civil por cuenta de los llamados a las manifestaciones sociales y que “no nos van a presionar con marchas”.



En Cartagena, durante la apertura del congreso de Fedemunicipios, señaló que es un error pensar que la presión social que se intenta ejercer desde las calles puede reemplazar a las instituciones.



“No es responsable con Colombia que tratemos de definir sus decisiones en las calles. Venga de donde venga, ese es un procedimiento inconveniente porque un día nos podemos ver en una guerra civil”, manifestó el congresista de la Alianza Verde. Y subrayó que llevar la confrontación a las calles e intentar presionar con movilización social “es una equivocación”.

“Reina la calma en el Senado, es el signo de nuestro funcionamiento, la calma, es lo que más necesita la patria hoy en día”, agregó el congresista.



El senador dijo, sin mencionar directamente las reformas que radicó el Gobierno o episodios como el asedio a la Corte Suprema de Justicia en el marco de la votación para la elección de la nueva fiscal, que ni él ni el Congreso se dejarán “presionar ni a favor ni en contra con protestas en las calles”.



“Si hay deficiencias en las instituciones, no es por las instituciones, sino por sus componentes. Tenemos toda la autoridad para el trámite de las leyes y las estudiaremos serenamente”, complementó.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el propio Presidente ha convocado varias veces a sus seguidores a las calles como apoyo para la aprobación de las reformas sociales –salud, pensional y laboral– que tramita actualmente el Congreso y que son base del programa de gobierno con el que el presidente Petro llegó a la Casa de Nariño.



“Todo desafío a nuestras instituciones democráticas debe ser repudiado dentro del marco de la Constitución y la ley. Como presidente del Senado me declaro sorprendido por la declaración del señor Presidente de la República sugiriendo un llamado a la confrontación civil”, dijo a inicio de febrero.



Name aprovechó su intervención para lanzar duras críticas al modelo centralista que, en su concepto, tiene maniatados a los alcaldes y gobernadores. Además, habló de la necesidad de fortalecer la autonomía regional e insistió en la necesidad de federalizar el país.



Precisamente Name viene realizando audiencias y conversatorios en varias ciudades del país.



Finalmente, el presidente del Congreso hizo una breve mención a la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso al país, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota desde este martes. “Las generaciones van perdiendo el recuerdo y los pueblos necesitan institucionalizar su memoria. Salvatore Mancuso es casi una especie de fantasma que regresa y creo que podemos aprovechar una enseñanza de lo que no podemos seguir haciendo: combatiendo la violencia con violencia. Tenemos que combatir la violencia con la institucionalidad”, concluyó.



El congreso de la Federación Colombiana de Municipios se realiza desde el miércoles en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. El encuentro, al que asisten más de 1.100 mandatarios locales, tiene como objetivo general definir la agenda temática en procura del fortalecimiento de la descentralización y la autonomía local en Colombia.





