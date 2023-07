Luego de la elección de Iván Name como presidente del Senado en la noche de este jueves, el expresidente de Colombia Iván Duque salió en sus redes sociales a celebrar la designación del senador de la Alianza Verde.



Name, quien tenía el respaldo de los partidos tradicionales y de la oposición obtuvo 54 votos, mientras que su rival, la senadora Angélica Lozano, quien finalmente se quedó con todos los votos de su partido y con los del Pacto Histórico, y tenía el visto bueno del Gobierno Nacional, sacó 50.



"Solo puedo invocar gratitud a Dios", dijo a la plenaria tras resultar elegido.



La victoria de Name demostró que se está formando un amplio bloque opositor-independiente que podría ponerle las cosas difíciles al Ejecutivo en su plan de sacar reformas como la de salud, pensional, trabajo y educación adelante.



Uno de las personas que reaccionó esta mañana a la elección del barranquillero de 66 años fue el expresidente de Colombia, Iván Duque. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter para felicitar al senador, asegurando que actuará "con la independencia que su cargo requiere".



"Extiendo mi felicitación al senador Iván Name por su elección de como presidente del Senado para la legislatura 2023 - 2024. Un parlamentario serio, ecuánime y con capacidad de actuar con la independencia que su cargo requiere", dijo.

Esta elección, sin duda, es una derrota para el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues si bien Alianza Verde hace parte de la coalición, Name, abogado que inició su carrera política en los 90, ha sido un senador crítico de la gestión del jefe de Estado y llega a esta dignidad en reemplazo de Alexander López gracias a la oposición.



"Aquí tendrá las garantías para que las voces de los senadores y senadoras puedan debatir sus propuestas. A nosotros nos proponen las ideas los que llegan al Gobierno y nosotros las tramitamos", manifestó Name, en mensaje al primer mandatario.



Name ha sido diputado de Cundinamarca y concejal de Bogotá, así como segundo vicepresidente del Congreso en 2021.



