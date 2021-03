¿Cómo ayudar a 7.5 millones de familias pobres?

El senador y actual precandidato presidencial del partido Verde, Iván Marulanda, se mantiene firme en su idea de asegurar una renta básica para las familias más pobres del país, que se estima, son 7.5 millones.



Tras un año impulsando su iniciativa, también considera que la pandemia del covid-19 acabó de hundir en la pobreza a unos 30 millones de colombianos a los cuales el Estado debe ayudar. Marulanda volvió a la carga con su propuesta en una entrevista con el exministro y exsenador Juan Manuel Ospina publicada por Las 2 orillas.



En ese espacio explicó los alcances de su propuesta y cómo se financiaría, y sostiene además que al garantizar un ingreso digno para estas personas ayudaría a dinamizar también la economía golpeada por la pandemia.

(Lea también: ¿Qué pasará con programas como Ingreso Solidario con el Sisbén IV?).



Iván Marulanda sostiene que su propuesta –que presentó en la Comisión Tercera del Senado- de renta básica surge de los efectos de la pandemia. En sus palabras, con el aislamiento preventivo obligatorio que impuso el Gobierno Nacional para enfrentar el virus “encerramos el al 57 por ciento de la economía informal, vendedores ambulantes, etc.”.



“Encerrados que viven al día y que no tienen ahorros”, continúa Marulanda y se pregunta: ¿De qué van a vivir encerrados? Esa estructura se va a colapsar, porque el 98 por ciento de las empresas eran micro negocios, una estructura que no resiste un cierre de semanas en su realidad económica. El Estado, nadie más tiene ese músculo para enfrentar el problema”.



Para esto, el senador del partido Verde propone entregar un salario mínimo por hogar. Según sus cuentas serían nueve millones de hogares. “Daba una cifra muy alta pero hay programas asistenciales andando, fusionar todos los programas y la cuenta se hacía más manejable, hay que buscar unos recursos y estamos hablando de unos 30 billones de pesos”.



(Le recomendamos leer: Segundo pago de Ingreso Solidario inicia con los hogares bancarizados).

El senador del partido Verde propone entregar un salario mínimo por hogar. Foto: iStock

Insistió en que el Estado es “un organismo del Pueblo y esto nos garantiza unos derechos fundamentales para la gente. Nosotros juramos defender los derechos de las personas y esos derechos empiezan por el derecho a la vida digna (…) Entonces hay que entregarles unas transferencias monetarias para que tengan con qué comer y pagarlo todo”.



Frente al impacto de esta propuesta en el gasto público, Marulanda, dice que necesariamente hay que reorientarlo y poner todo lo que sea posible en la atención de la emergencia, incluso refinanciar la deuda externa.



Colombia, agrega, “tenía que abonar $57 billones a la deuda pública, refinanciar no es negarla sino decirles que había que pasarla a plazos más largos, más baratos. El gobierno en esos días hizo una emisión de bonos muy exitosos y el Banco Mundial (BM) dio unos recursos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también”.



Marulanda cuenta que les dijo a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República “que ellos estaban autorizados por la Constitución a prestarle plata al Gobierno dependiendo de la urgencia, y qué más urgencia que esta. Así que había como, pero nos enfrentamos al estupor”.

(Le recomendamos leer: Pandemia provoca aumento sin precedentes en pobreza en Latinoamérica).

El gobierno en el Ingreso Solidario lo configuró para $162.000 por hogar, con eso nadie vive FACEBOOK

TWITTER

Según Marulanda “el gobierno viene de un manejo económico muy riguroso, que es lo que se llama un pensamiento neoliberal, entonces pensaban que estábamos locos, ¿Cómo así que refinanciar la deuda para entregarle a 9 millones de familias un salario mínimo?”.



Ante la situación, explica que presentó una nueva propuesta el 20 de julio hablando de tres meses más con un salario mínimo y dos meses con medio salario mínimo, y dice que el gobierno creó una versión parecida a la de Ingreso Solidario y que no ve diferencia.



A su idea, dice, se sumaron 54 senadores de nueve partidos políticos con quienes construyó su propuesta, “pero esto no caminó en el Congreso porque el Gobierno tiene el poder sobre la mayoría del Congreso”.



“El gobierno crea el programa de Ingreso Solidario para 2.5 millones de hogares y necesitábamos llegarle a 9 millones. El gobierno en el Ingreso Solidario lo configuró para $162.000 por hogar, con eso nadie vive. Es muy chiquita la transferencia monetaria y chiquita la población que tiene el programa”, afirma.



Marulanda dio más detalles de lo que ha pasado con su idea en el Congreso. “A Carrasquilla (el Ministro de Hacienda) le pareció el tema interesante –aunque inviable-, luego pasamos el proyecto del medio salario mínimo, pero tampoco arrancó en el congreso y no se ha discutido. La bancada del CD presenta el proyecto de Ingreso Solidario, ampliando el ingreso solidario, yo soy ponente y aprovecho que es la bancada del gobierno que da una gran ventaja. Me dije, me voy a pegar a esto, y presenté una ponencia replanteando nuestra propia fórmula”, indica.



Esa nueva propuesta, que fue consultada con profesores de la Universidad de los Andes, de la Javeriana, y expertos como Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia.



“Tenía una renta básica permanente de $320.000 por hogar, que es la línea de pobreza monetaria, y por cada persona adicional $40.000 más mensual, esto es permanente y nos da una renta para una familia de cinco personas de $470.000 mensuales para poblaciones que están en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, que son según cifras del DANE, 7.5 millones de hogares”, asegura.



Esa, en término generales, es la propuesta de Iván Marulanda, quien espera la respuesta del Gobierno y para la cual, agrega, se requiere una reforma tributaria, porque en su opinión, “al Estado colombiano lo cogió muy débil esta pandemia, es muy débil fiscalmente”.



(Siga leyendo: El paso a paso para consultar su grupo en la clasificación del Sisbén).



Tendencias EL TIEMPO