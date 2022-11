El expresidente Iván Duque estuvo presente en la noche de este martes en el lanzamiento del libro 'Duque, su Presidencia', editado por Villegas editores.



En su intervención habló sobre temas coyunturales que han generado debates en la opinión pública. Entre ellos, hizo referencia a la reforma pensional que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca sacar adelante.



Para el exmandatario, sí es necesario realizar ajustes al sistema pensional en Colombia. Por ejemplo, mencionó que un aspecto que hay que corregir es que “la mayor población de subsidios está en los más altos ingresos”. “Uno puede corregir que esos subsidios de pronto sean mucho mejor distribuidos y sobre todo para los más vulnerables”, sostuvo.



Señaló, sin embargo, que se genera una "discusión peligrosa" cuando "se le imprime “ideología a lo que funciona”. “Se dice que todo aquel que cotice hasta cuatro salarios mínimos, pasará automáticamente a Colpensiones, eso quiere decir que el 95 % de todas las personas que contribuyen al sistema pensional se van todas para Colpensiones sin que tengan la posibilidad de elegir”, aseguró.



Para el exjefe de Estado, no está bien "obligar" a las personas a hacer ese cambio porque, según él, eso convertirá a esa empresa "en una especie de cajero automático con el ahorro laboral de las personas para financiar el endeudamiento del Gobierno”.

"La forma más clara de migrar el 95 % de los cotizantes a Colpensiones es un corralito pensional. Y yo creo que en eso tiene que haber un debate sesudo, claro, constructivo, preciso, de todas las instituciones, porque esto no es un tema político de Petro, Duque, Santos, Uribe, no, esto es un tema de los colombianos”, dijo.



Según el expresidente, las pensiones son "el ahorro forjado a través del esfuerzo y por lo tanto ningún ciudadano puede estar obligado a pasar sus ahorros y a que les cierren la puerta y le rompan la llave porque ese es un corralito pensional en nuestro país”, concluyó.



