El presidente Iván Duque recurrió al latín para responder a la senadora del Centro Democrático, CD, María Fernanda Cabal, quien en un audio divulgado por la revista Cambio se refiere a él en términos despectivos.



Duque dijo ante los periodistas que le preguntaban su opinión sobre las afirmaciones de su compañera de partido político: “De minimis non curat praetor”, que significan: ‘De los asuntos intrascendentes no se ocupa el magistrado'.



“Yo ante esas cosas me acuerdo mucho de los Romanos que decían: 'de minimis non curat praetor'. Averigüe qué dice”, argumentó el jefe del Estado.



Duque también habló de la fotografía que él compartió a través de sus redes sociales.



En la imagen, el primer mandatario aparece sonriente acompañado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático; y la actual embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, Alicia Arango, también militante de esa colectividad.



El mandatario señaló en un breve mensaje que sostuvo el pasado sábado un “grato encuentro” con el expresidente, al que calificó de “gran amigo”, y la embajadora, que ha sido muy cercana a los dos y ha tenido la oportunidad de trabajar en sus gobiernos.

Un medio que viola la privacidad de las personas, el día de mañana es capaz de cualquier cosa. Por lo que dije no me arrepiento, nunca me arrepiento de lo que digo.#100PorCientoCabal 🇨🇴 pic.twitter.com/jk0it5Y88L — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 7, 2022

Durante los ocho años del mandato de Uribe, Arango fue su secretaria privada y en el gobierno del presidente Duque se desempeñó, además, como ministra de Trabajo y del Interior.



Duque dijo: “Amigos con afecto, personas que quiero y que aprecio y que hemos tenido además una buena relación y la mantendremos siempre”.



Este encuentro fue el sábado en Pereira donde se observa al presidente muy alegre junto al jefe máximo del uribismo y a Alicia Arango que fue su ministra de Interior. Además, Dijo que no siente que su partido lo haya abandonado y que ese afecto no lo siente solo en política sino en las regiones cuando va a entregar obras.



La revista Cambio publicó el pasado domingo, una conversación entre la senadora Cabal, y un hombre al que identifican como militar retirado. En medio del diálogo, la congresista catalogó a Duque como "mamerto" y aseguró que el expresidente Uribe está cansado de la gestión que ha venido desempeñando el jefe de Estado.

