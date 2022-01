Continúa el rifirrafe entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el presidente Iván Duque, después de que el mandatario de la capital antioqueña calificara de "cartel" y "mafia" al Grupo Empresarial Antioqueño, GEA.



En principio y sin mencionar a Quintero, el jefe de Estado se refirió a sus declaraciones como “matoneo político”.



Ante esto, Quintero dijo en entrevista con 'Blu Radio' que le pedía a Duque que "no se meta en política, que no se meta en la campaña (revocatoria) de Medellín, que yo no me le estoy metiendo en la campaña nacional ni estoy hablando de él ni de sus resultados”.



Tras las críticas del alcalde sobre la intromisión del jefe de Estado en las políticas de la capital antioqueña, Duque le respondió en medio de un ferviente discurso que dio desde Caucasia, Antioquia.



“A Antioquia y a Medellín yo les hablo con el corazón. Yo siempre como presidente me he metido en toda Colombia a hacer desarrollo, hacer inversión y no dejaré de meterme para ayudar al desarrollo del pueblo colombiano", indicó el mandatario.



De igual manera enumeró uno a uno las ayudas sociales que ha entregado su Gobierno a la capital paisa.



“Oigan bien todos los habitantes de Medellín, este gobierno ha entregado más de 50% de todas las transferencias sociales a la ciudad, porque como presidente disfruto trabajar con la comunidad, responder con los programas sociales y también invitar a trabajar en equipo”, aseguró.



De igual manera volvió a defender la empresa privada, asegurando que asegurando que políticas como las del socialismo del siglo XXI solo llevan a la fractura social.



Hasta el momento, Daniel Quintero no se ha vuelto a pronunciar al respecto. No obstante, ha seguido insistiendo que el proceso de revocatoria en su contra es obra del uribismo.



Las calles de Medellín dicen que la Revocatoria se convertirá en un plebiscito contra sus promotores: el uribismo, el Pacto de Chuscalito, los carteles empresariales, los condenados por Hidroituango, y los condenados por parapolítica. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 11, 2022

