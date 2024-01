Iván Duque: ‘Las reformas del gobierno Petro son pobresistas y no progresistas’

El expresidente Iván Duque, en entrevista con EL TIEMPO, asegura que el país no va bien y que las reformas del presidente Gustavo Petro son ‘tóxicas’. Señala que los Panamericanos se perdieron por desidia e ineptitud.



Además, lanza duras críticas al Gobierno Nacional y al jefe de Estado: "Uno no puede gobernar con odio, dirigir un país con odio. Uno tiene que tener amor por el país pero, sobre todo, también amor por las instituciones, por la controversia, por el respeto a las opiniones divergentes. Uno tiene que tener la posibilidad, también, de actuar con criterios gerenciales, no con caprichos ideológicos".



Panam Sports le quitó la sede de los Panamericanos al país. ¿Su administración tuvo alguna responsabilidad?



Debemos ir un poco hacia atrás, porque fue mi gobierno el que creó el Ministerio del Deporte. Lo hicimos, además, con neutralidad fiscal porque transformamos a Coldeportes en un ministerio para que el deporte tuviera asiento en el consejo de ministros. Logramos la mayor inversión para el deporte y trajimos los Juegos Bolivarianos, los mundiales Juveniles de Atletismo y los Panamericanos. Se hicieron exitosamente y producto de ese éxito le dijimos a Panams Sports que Colombia tenía todo el deseo de organizar los Juegos en 2027. Los buenos resultados de los Junior, el interés decidido del Gobierno y de la ciudad de Barranquilla permitieron que se le entregara a Colombia la organización.



¿Y entonces qué pasó?



Usted recordará que María Isabel Urrutia, antes de posesionarse como ministra del Deporte, dijo en sus redes sociales que esos juegos costaban mucha plata, que no se iban a realizar en el gobierno actual.

Ella dice ahora que la hackearon..



Año y medio después sale a decir que la hackearon. Desde ese momento empezaba a verse esa actitud hostil con los Juegos. Luego, cuando empieza el Gobierno, entre agosto del 2022 y noviembre del 2023, no se hizo ninguna reunión de coordinación, ni para establecer qué seguía. El Gobierno nuestro sí dejó en el anteproyecto de presupuesto para el 2023 los recursos que tenían que pagarse y aportarse para las primeras etapas de contribución de Colombia. El tema se abordó en las actas de empalme y el propio exministro de Hacienda José Antonio Ocampo dijo que se asignaron los recursos.

¿Por qué los perdimos?



Básicamente lo que hemos visto es que la desidia, la incompetencia y la ineptitud llevaron a esta pérdida. Colombia empezó a cambiar condiciones que se salían de todos los patrones de organización de los Panamericanos, empezando por el capricho de no hablar de los Panamericanos en Barranquilla, sino empezar a hablar del Caribe, cuando estas justas nunca se entregan a una región sino a una ciudad.

¿Cree que se puedan recuperar?



Yo celebro que hoy en día haya una cruzada para recuperarlos. Será difícil, pero ojalá se logre y se recuperen bajo el criterio con el cual fueron traídos a Barranquilla y que se entienda que esto es un proyecto del país, esto no es un proyecto ni de Iván Duque ni del actual presidente ni de nadie más. Es un proyecto de Colombia.



¿Cómo ve el gobierno del presidente Petro?



Podríamos separar la situación en distintas perspectivas. Desde la perspectiva económica, es lamentable cómo el país, que había crecido el 10,7 en el año 2021 y a más del 8,5 por ciento en el 2022, va a tener este año uno de los más bajos crecimientos de la historia reciente de Colombia, y sin pandemia, sin una crisis financiera internacional como la del 2009 o sin una crisis global como la de 1999. Entonces, eso es absolutamente vergonzoso. Como también lo es que el Gobierno en sus dos primeros años es el gobierno con la inflación más alta prácticamente de las últimas décadas. Y preocupa cómo han ido cayendo las exportaciones agrícolas, la inversión extranjera directa, la caída en el sector de vivienda, en el de consumo. La proyección de crecimiento para este año también es una de las más bajas en la historia reciente.

¿Y en seguridad?



Ni hablar. El haber debilitado los sistemas de erradicación manual, la permisividad con el narcotráfico permitió el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos, un aumento, también, de los actos criminales, uno tenebroso del secuestro.

En otros aspectos, ¿tiene otras preocupaciones?



La constante pugnacidad, el deseo de fracturar al país, en no ser capaz de interpretar un mensaje de unidad y siempre estar buscando la persecución de los medios de comunicación, de los opositores y todo aquel que no comulgue con las tesis del Gobierno que es graduado de enemigo. Es algo inusual para la institucionalidad de nuestro país y que debilita, también, elementos esenciales de nuestra democracia. Por fortuna, tanto el Congreso como las Cortes han sido garantes de la institucionalidad.



¿Qué piensa de las reformas sociales?



Son unas reformas absolutamente pobresistas porque las tratan de vender como progresistas, pero lo que generan es pobreza.

¿Por qué?



La reforma de la salud debilita un sistema mixto y nos lleva a la tragedia del Seguro Social; la reforma laboral es una reforma construida únicamente para la élite sindical, que lo que va a llevar es a que haya menos contratación dinámica, haya un mayor nivel de desempleo y un mayor nivel de informalidad; y la reforma pensional es un corralito silencioso, porque lo que quieren es trasladar, forzosamente, a más del 90 por ciento de los contribuyentes al sistema a que se vayan a Colpensiones para convertir a la entidad en una especie de cajero automático para satisfacer los caprichos del Gobierno.

¿A qué se refiere con esto de las pensiones?



Cosas como lo dijo el propio director de Colpensiones, como hacer un puente elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Cosas de esa naturaleza, que son una amenaza al ahorro del pueblo colombiano (...). Esas tres reformas son absolutamente tóxicas.

¿Cómo analiza los resultados de las regionales, cuando ganaron el centro y la derecha?



Creo que la elección local mostró un triunfo de una nueva generación que desde el centro es capaz de presentar equilibrios entre seguridad y defensa de los derechos humanos, entre emprendimiento y responsabilidad con los trabajadores, entre desarrollo y medioambiente. Fueron unas elecciones que premiaron la perseverancia electoral. En Medellín reeligen a un gran alcalde como Federico Gutiérrez. En Barranquilla, con Alex Char, se premia no solamente la perseverancia electoral sino de una gestión que ha sido exitosa.



¿Y en Bogotá?



Se elige a un alcalde de una nueva generación con una plataforma de centro, como es Carlos Fernando Galán, quien había sido candidato en dos oportunidades. Lo propio en Cali, con Alejandro Eder, donde se premia no solo la perseverancia sino el mensaje del centro. Y vemos el surgimiento de figuras importantes en la gobernación de Antioquia con Andrés Julián, el caso del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y el gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz.

¿Cómo interpretar esto?



El país no quiere más extremos. No quiere el extremo izquierdo, ni tampoco a la extrema derecha, quiere construir desde el centro, porque desde el centro se pueden poner y ponderar no solamente la firmeza en la seguridad, sino también la política social. Las dos cosas tienen que ir de la mano.

¿De cara al 2026 qué lectura tiene usted de esto?



Abre un mensaje muy claro de cara al 2026. El país quiere recuperar la sensatez en la gestión, la gerencia, en no estar carcomidos por prejuicios ideológicos sino, realmente, estar dispuestos a tomar decisiones soportadas y sustentadas con la evidencia y con lo que beneficia a la sociedad. Esa es la pauta que queda planteada para que en el 2026 salgamos de esta constante improvisación e ideologización. Así le daremos un espacio nuevamente a la tecnocracia, la gestión, con sentido social desde el territorio, con disciplina, trabajando con gusto, madrugando, ejerciendo la gerencia de lo público con pasión y con conocimiento.

En general, ¿cómo ve el país?



La situación del país no es buena. Cuando uno ve la economía colombiana con los niveles de crecimiento, el nivel de desorientación de la Fuerza Pública, los empresarios con tanta incertidumbre, regiones que en este momento se sienten abandonadas o donde se toman decisiones improvisadas. Claramente, este no es un buen camino.

¿Y en qué se diferencia de su gobierno?



A nosotros nos tocó enfrentar muchos retos, momentos muy complejos, pero cuál fue la inflación promedio de nuestro gobierno. Cuál fue la tasa de crecimiento. Nos tocó enfrentar una pandemia, pero logramos las cifras de mayor crecimiento en la historia del país. Le dimos confianza al sector de infraestructura, tuvimos éxitos en las ventas de vivienda de interés social. O lo que se hizo en materia de política social en la cobertura de educación y salud. Claro que nos tocaron retos, pero nunca habíamos visto el país con los niveles de incertidumbre que existen hoy.



¿Qué consejo le da al presidente Petro?



No me gusta ponerme de consejero, pero sí creo que hay unos elementos. Uno no puede gobernar con odio, dirigir un país con odio. Uno tiene que tener amor por el país pero, sobre todo, también amor por las instituciones, por la controversia, por el respeto a las opiniones divergentes. Uno tiene que tener la posibilidad, también, de actuar con criterios gerenciales, no con caprichos ideológicos.

¿Cree que así actúa el jefe del Estado?



A nadie lo eligen cuatro años presidente para que venga a hacer lo que se le dé la gana o a imponer lo que piensa y lo que cree, sino a construir sobre lo que ha sido la evolución institucional de una república. Si empezáramos con esos elementos y se tuviera en cuenta la disciplina al gobernar, la certidumbre que hay que darles a todos los sectores, creo que con eso, claramente, veríamos un cambio, pero pareciera que el interés es perseverar en el error y en la tozudez de convertir todo en una confrontación, en una fractura de la sociedad.

¿A qué se refiere?



La Presidencia es un símbolo de la unidad nacional, no es un símbolo de la fractura y la división nacional, como pareciera que se está ejerciendo en este momento. Creo que es muy importante para el devenir del país que podamos tener causas comunes que a todos nos puedan ubicar en un plano de patriotismo, pero claramente cuando se quiere premiar al criminal, cuando se quiere dar un tratamiento diferenciado con mayores prerrogativas a quienes han afectado la estabilidad institucionalidad, pues eso lo que hace es generar un deterioro de nuestra democracia.

Finalmente, ¿hay esperanza?



Afortunadamente, hemos tenido un Congreso que ha mostrado independencia y un sistema de cortes que ha mostrado independencia. Las cortes y el Congreso han mostrado que en Colombia no se ha perdido la separación de poderes.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @teomagar

matgar@eltiempo.com

