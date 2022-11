El expresidente Iván Duque participó este martes de la presentación del libro Duque, su Presidencia, publicado por Villegas editores. Durante el evento habló de lo que fueron sus principales retos en la Casa de Nariño, como la pandemia del covid-19.



Sin embargo, también aprovechó para hablar de algunos temas coyunturales, como los diálogos de paz con la guerrilla del Eln, que el gobierno de Gustavo Petro reanudó, así como la exploración de hidrocarburos.



Petro ha insistido en la necesidad de que haya transición energética y algunos sectores, incluso, han hablado de la suspensión de los contratos de exploración de Hidrocarburos.



Frente a esto, el expresidente aseguró que suspender la exploración de hidrocarburos sería matar la "gallina de los huevos de oro".



Sobre lo que ha sido su rol después de su paso por la Casa de Nariño, el expresidente enfatizó que está “elevando su voz para construir, no para destruir”.



Duque también se refirió a lo que fue su gobierno. “Jamás utilizamos el poder presidencial para agredir a nadie”, complementó. Agregó que en su administración “nunca se perdió el espacio para el diálogo humano en lo político”.



De igual forma, recordó que uno de los momentos más duros de su mandato fue el atentado a la Escuela de Policía por el Eln –que hoy dialoga con Petro– y dijo: “No me arrepiento en absoluto de la actitud que tuvimos con ese grupo”. Y destacó: “Mi voz jamás será un obstáculo para la construcción de paz en Colombia”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA