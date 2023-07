En las última semana, el expresidente de la República Iván Duque Márquez (2018-2022) subió el tono en contra del actual mandatario, Gustavo Petro Urrego. “Quieren ser jefes del Fiscal, intimidar con marchas al Congreso, sustituir a las cortes con ‘investigadores’ hechizos y desconocer a la Procuraduría y sus funciones. Claro apetito chavista autoritario y amenazante”, afirmó.



Duque, a propósito, cumple un año de haber dejado el cargo de presidente de la República. EL TIEMPO lo entrevistó.



(En contexto: Duque reprocha a Petro por “apetito chavista autoritario y amenazante”)

¿Cómo ve usted hoy el país desde su salida, hace un año, de la Casa de Nariño?



Hay preocupaciones. En primer lugar, lo que está pasando con el orden público es realmente grave. Veo unas fuerzas que están desorientadas, no me atrevo a decir desmoralizadas porque la Fuerza Pública de Colombia siempre ha sido valerosa, patriótica y dispuesta a cumplir el deber, pero desorientadas.

¿Por qué?



No tienen claridad sobre cuáles son los objetivos por lograr, no tienen claridad sobre cuáles son los indicadores por cumplir, y mucho más cuando se les obliga a referirse en términos respetuosos a sus victimarios, a quienes, además, se les nombra gestores de paz, y se les limita la capacidad de acción.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Duque, expresidente de Colombia. Foto: Pablo Salgado

¿Se refiere a la designación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso?



Salvatore Mancuso siempre ha tratado de hacerle piruetas y esguinces a la justicia colombiana. Él fue extraditado a los Estados Unidos para cumplir penas de narcotráfico, pero tiene pendiente regresar a nuestro país a someterse a Justicia y Paz y pagar las condenas por los crímenes de lesa humanidad. Él, sin embargo, ha tratado de meterse por una ranurita a la JEP para que entonces, so pretexto de decir la verdad, no tenga ni extradición y también lo dejen en libertad. El funcionamiento de nuestra justicia es muy claro. Él tiene órdenes de captura, debe pagar por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido.

Pero el caso de Mancuso es para la búsqueda de la ‘paz total’...



Para mí la ‘paz total’ parece una paz fatal. La paz no se puede construir consintiendo. A los delincuentes no se les puede nombrar gestores para que no los persiga la Fuerza Pública. Ahora están reclamando fondos para que les den de comer a los pobrecitos miembros del Eln, que no tienen nadita que comer después de tantos años dedicados al secuestro, a la extorsión, al narcotráfico.



(Puede leer: Oficina del Alto Comisionado dice que hay más exparas solicitando ser gestores de paz)

Cambiando de tema, se inició una legislatura en donde el énfasis estará en las reformas sociales: salud, pensional y laboral y educación. ¿Cómo las ve?



Tengo una inmensa preocupación por la nacionalización de varios sectores. Creo que la reforma de la salud lo que ha buscado es eso. Pone, además, en riesgo un sistema de salud que probó durante la pandemia ser de los más eficientes del continente y tal vez del mundo.

¿Y la pensional?



También me preocupa porque quieren por la puerta de atrás hacer una confiscación del ahorro de los ciudadanos y hasta limitar la capacidad de elegir.

¿La laboral?



Me inquieta que se busca favorecer a las élites sindicales, limitando la capacidad de muchos colombianos de entrar con flexibilidad al mercado laboral.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de Colombia, Iván Duque. Foto: EFE

Desde su experiencia como político, senador, presidente, ¿qué augura para las reformas en el Congreso?



A uno no lo eligen para ir a imponerle cosas al país. Hay que buscar consensos. Que se requiere hacer reformas, claro que sí, pero manteniendo la esencia de lo que funciona. Una de las cosas que he visto en América Latina es que muchas personas se llaman progresistas, pero en realidad parece que fueran ‘pobresistas’ porque terminan empobreciendo a sociedades enteras. No tienen capacidad de ejecución y, por el contrario, lo que hacen es que los pueblos retrocedan en los beneficios alcanzados durante tantas décadas.

¿Cuál es para usted el ánimo hoy del país?



He visto el aumento de la desconfianza que se mide en la baja de las ventas de viviendas, de automotores, está afectada la confianza del consumidor, la confianza industrial. Este conjunto de cosas lleva a una desaceleración de nuestra economía, que tarde que temprano nos pasará factura.

¿Qué lectura tiene usted de la lucha contra el narcotráfico?



Tengo una inmensa preocupación por el crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos en nuestro país. Creo que estamos ante una especie de bonanza de cocaína que tristemente va a generar distorsiones en la economía y que muy posiblemente también será un factor de que detone la revaluación de nuestra moneda. Y eso, por supuesto, sabemos las consecuencias que ha traído en otras épocas.



(Además: Mancuso tendrá que venir a la cárcel y responder por crímenes de lesa humanidad: Duque)

Para usted, ¿el país hoy está mejor, igual o peor que cuando dejó el poder?



Uno no puede ponerse a hablar en términos personales ni con vanidades, pero al mirar la situación del valor de los activos, la inflación, la caída en las ventas, la percepción que hay de muchos inversionistas en sectores que están bajo amenaza, la incertidumbre, todos esos son factores que hoy claramente están poniendo a Colombia en una situación en la que nunca había estado, por lo menos en los últimos años, donde siempre ha habido una responsabilidad.

¿A qué se refiere?



A nuestras políticas macroeconómicas nunca se les había puesto ideología, a los sectores estratégicos de nuestra nación. Mucho menos poner en la incertidumbre al sector que más divisas le genera a nuestro país, como es el de los hidrocarburos.

A propósito, se fue Irene Vélez y llegó al ministerio de Minas Andrés Camacho. ¿Qué piensa que él haya formado parte de Marcha Patriótica, movimiento cercano a las Farc?



No voy a caer en el juego de las estigmatizaciones porque la gente pertenezca o no a un partido. Ese no debe ser el asunto en discusión. El tema debe ser tener como ministro de un sector que se guía bajo las reglas del mercado y que tiene tanta importancia para nuestro país a un idólatra de Hugo Chávez, de un modelo que llevó a que Venezuela se fracturara, a la destrucción de su patrimonio petrolero, su patrimonio minero-energético. El tema es si tiene el conocimiento gerencial que el sector necesita y que siempre ha sido guiado por la tecnocracia, por personas que tienen un gran conocimiento y una gran solvencia técnica que respetan las reglas del mercado. A la luz de la evidencia, él no tiene estos conocimientos.

Este lunes arranca de pleno la campaña política. ¿Cómo le parece la decisión del candidato Gustavo Bolívar de incluir en su equipo a Carolina Corcho, exministra de Salud, para que aplique la reforma de la salud en Bogotá?



Es una de las características que tienen ellos. Siempre ahondar en el error. A ellos lo que les interesa es repetir el error. Es un gesto de arrogancia. Llevar a una ministra que lo que hizo fue fracturar al país. Hay candidatos como los doctores Diego Molano, Oviedo, Galán, Lara que son buenas opciones para que no vayamos a ponernos a improvisar con un experto en ciencia ficción. Porque una cosa es gobernar Bogotá y otra cosa es escribir libretos para telenovelas.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Es muy escéptico en la descripción de lo que está ocurriendo. ¿Es así?



Estamos en momentos que son complejos. Obviamente, todavía hay oportunidad de enmendar la plana, de salirse de los dogmatismos, de los ideologismos, de la imposición y del desorden. He tenido la ocasión de leer el libro que recientemente publicó el exministro de este Gobierno, Alejandro Gaviria, quien ha sido, digamos, un intelectual de profundas reflexiones, y uno se da cuenta de que una de las preocupaciones que hay es el dogmatismo, la falta de búsqueda de consensos, la imposición. Ese tipo de cosas hacen que el Gobierno Nacional, en lugar de ser lo que la Constitución demanda, que es el símbolo de la unidad nacional, se convierta en el símbolo de la fractura nacional.

Hablando de Venezuela, el presidente Petro ha hecho intentos para servir de puente en la búsqueda de la democracia plena en ese país. ¿Se podrá?



Soy bastante pesimista porque para que haya democracia tiene que cesar la dictadura, y para que cese la dictadura primero tiene que haber unas elecciones libres con supervisión internacional que garantice la participación. Lo que vemos por parte de la dictadura siempre es tratar de hablar de elecciones, pero limitar cualquier posibilidad. Hay que mirar lo que se ha hecho con la inhabilitación de María Corina Machado, el constante asedio, la persecución que se ha hecho contra ella y su familia. Eso solamente muestra el talante dictatorial y opresor que tiene Nicolás Maduro.

¿Cómo valora los encuentros que el presidente Petro ha tenido con Maduro?



Vemos que cada vez hay reuniones más melifluas, más sutiles, más cariñosas con quien es hoy el sátrapa más importante que tiene el continente. Que lo único que está haciendo es generar una migración masiva de ciudadanos, producto de la desesperanza, de la pérdida de poder adquisitivo y el debilitamiento institucional. Yo creo que la voz de Colombia tiene que ser una voz clara, diáfana, como lo ha sido históricamente, de controvertir y denunciar las dictaduras en el continente y exigir un verdadero paso hacia la democracia. Pero veo todo lo contrario.

Armando Neira

EDITOR DE POLÍTICA

Más noticias