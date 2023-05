“La lección que debe quedarle al país es que ahí tendría que haberse presentado un debate verdadero, donde hubiese habido confrontación de ideas. Pero no fue el caso”, señaló el expresidente Iván Duque en una entrevista con la revista Bocas, de esta casa editorial.

El expresidente Duque, en charla con Ricardo Ávila, habló de algunos de los asuntos que enmarcaron su gobierno, entre ellos las reformas, las protestas sociales, la migración de venezolanos y el proceso de paz.

El exmandatario hizo énfasis en el proceso electoral del 2022, en el cual Gustavo Petro derrotó a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

“Haber tenido en la segunda vuelta a un candidato que llevaba 30 años en política y a otro que era un verdadero salto al vacío, absolutamente demencial, acabó siendo una escogencia entre la extrema izquierda y los extremos youtubers. En Colombia no hubo segunda vuelta, en Colombia no hubo un debate sobre visión de país, sobre propuestas, y yo creo que eso es algo que no nos puede volver a ocurrir. Esa es la gran lección”, manifestó Duque.

Duque insistió que, de haber reelección, “sin duda alguna” habría ganado.

“Primero, porque uno tiene la posibilidad de defender con convicciones el proyecto que está en ejecución, y muchas personas entonces criticaban y decían ‘pero Duque cómo se atreve a decir eso si tenía el 30 o el 35 por ciento de aprobación’. Pero es bueno revisar la historia. Mi antecesor, el presidente Santos, cuando se presentó a la reelección tenía el 25 por ciento y pasó a la segunda vuelta con el 27 por ciento. Si hubiera tenido la oportunidad, claro que habría defendido mi obra de Gobierno. Pero esa posibilidad no existía”, explicó.

El expresidente añadió que “fue la primera vez que se llegó a una segunda vuelta sin que hubiera alguien que defendiera unas ideas y unos principios. Esto se dio en parte porque tuvimos una candidatura en segunda vuelta que decidió perder las elecciones. No sabe uno si deliberadamente, pero esa es la realidad”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

