Del baúl de los recuerdos salió un video del expresidente Iván Duque Márquez, en el cual manifestaba su deseo de estar en la Casa de Nariño. Esa meta que se fijó cuando era un niño la cumplió.



En el audiovisual, Duque era entrevistado por otro niño. Estaban sentados en un sofá y, con micrófono incluido, intercambiaron un par de palabras.

- ¿A ti te gustaría ser algún día ministro?

- A mí me gustaría ser ministro, pero después de ministro quisiera seguir dedicándome a la política, pero lanzándome a la Presidencia. Eso es lo que yo quisiera ser -contestó.



Además, en el metraje de 35 segundos, divulgado por Semana, explicó por qué le gustaría ser mandatario: "Colombia está en serios problemas y necesita un presidente que ayude mucho".



Años después, efectivamente su sueño se hizo realidad cuándo ganó las elecciones para cumplir el mandato presidencial en el periodo comprendido entre el 2018 y el 2022. En entrevista con EL TIEMPO, comentó el cómo intentó dejar una huella en medio de una época turbulenta.



Cabe recordar que fue en este tiempo en el que los estallidos sociales y la pandemia por el covid-19 tuvo un gran impacto en la agenda política y mediática del país. No obstante, Duque argumentó en dicha entrevista que creía firmemente que sería recordado por otros motivos.

El expresidente Iván Duque Márquez mientras era entrevistado por el director de EL TIEMPO Andrés Mompotes en julio de 2022. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Algunos me van a recordar como el presidente que vacunó a Colombia en medio de una pandemia, otros como el presidente que reactivó a Colombia tras una pandemia FACEBOOK

"Algunos me van a recordar como el presidente que vacunó a Colombia en medio de una pandemia, otros como el presidente que reactivó a Colombia tras una pandemia, otros se acordarán del presidente de la matrícula gratis en la educación superior; otros, del presidente de la paz con legalidad; otros, del presidente que capturó y extraditó a ‘Otoniel; otros, del presidente de los mayores subsidios de vivienda social", comentó en su momento.



Así mismo, dijo que se había entregado por completo al país.



"A plenitud puedo decir que me entregué por completo a cumplirle a mi país; si en algo pude haber cometido alguna falla, siempre les pediré disculpas, pero sobre todo mi mayor satisfacción es que le he puesto el amor más grande, la dedicación más grande por esta república, por esta nación de la cual me siento profundamente orgulloso", finalizó en dicha entrevista.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS