El expresidente Iván Duque habló de su visión sobre los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro y se refirió a las propuestas de reforma que el mandatario adelanta en el Congreso.

Este es un gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado FACEBOOK

En entrevista con revista Bocas, de esta casa editorial, Duque contó que ha tenido pocos diálogos con Petro, los cuales han sido respetuosos, “con algo de amabilidad y también humor”. Manifestó que desde que el líder del Pacto Histórico asumió el poder solo han hablado una vez por teléfono: “Mi espíritu siempre es el de colaborar. Yo no entro en ataques personales, pero nunca apagaré mi voz”.

No obstante, el expresidente Duque criticó algunas de las formas del actual mandato. “Este es un gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado. Y no hay forma de que ningún país prospere si no tiene un sector privado con certidumbre, con inversión, con claridad sobre las reglas de juego y con claridad sobre el futuro”.

El exmandatario también se refirió a la reforma de la salud e hizo énfasis en la reforma pensional: “Busca prácticamente hacer un corralito de todo el ahorro acumulado durante años para ponerlo al servicio de Colpensiones, y que se convierta en plata de bolsillo. Como si Colpensiones fuera un cajero automático”.

Esos sesgos hacen muchísimo daño, espantan la inversión, generan desconfianza, y así se va a sentir este año con la desaceleración económica FACEBOOK

Sobre la reforma laboral, Duque manifestó que “está cimentada en el prurito de la élite sindicalista, y no en las necesidades de un país que tiene que integrar más gente al mercado laboral. Esos sesgos hacen muchísimo daño, espantan la inversión, generan desconfianza, y así se va a sentir este año con la desaceleración económica, pues va a ser quizá uno de los años con menor crecimiento de la última década”.

Duque agregó que el presidente debe ser símbolo de la unidad nacional, no el símbolo de la división nacional. “Y eso implica saber negociar y saber ceder, no imponer, aceptar lo que pasa en el Congreso, que también fue elegido legítimamente y cuya función es hacerle contrapeso al Ejecutivo. Nosotros no elegimos un emperador, sino un presidente, y eso implica respetar las discusiones en el ámbito institucional”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

