Duque califica decisión de quitar delegatura minera en Antioquia de 'arrogante y torpe'

La decisión de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de reasumir las funciones de autoridad minera en el departamento de Antioquia sigue generando reacciones. La más reciente, una dura crítica por parte del expresidente Iván Duque al gobierno del presidente Petro, por lo que considera una "demostración de revanchismo, venganza y resentimiento".



Si bien el presidente Petro señaló que con esta medida se busca beneficiar "al pequeño minero", Duque calificó la decisión como arrogante y torpe.



"Una vez más se deja ver el pensamiento centralista, autoritario, improvisado, arrogante y TORPE de un gobierno equivocado", escribió el exmandatario (2018-2022).



Y agregó: "Quitarle a Antioquía su histórica delegación minera es una demostración de revanchismo, venganza y resentimiento hacia una región que ha rechazado el pobresismo (sic)".



Según explicó la ANM, la decisión se fundamenta en la imposibilidad constitucional de prorrogar de manera permanente las funciones de una entidad nacional y en la necesidad de reenfocar y armonizar la minería desde la visión del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro y el Plan Estratégico de la ANM.



"Reasumir las funciones delegadas en la Gobernación de Antioquia busca irrigar en el territorio nacional la nueva visión de la minería del actual gobierno, conservar un enfoque único en las diferentes entidades territoriales, y llevar integralmente la oferta interinstitucional del Estado a un departamento afectado por graves problemas de informalidad, ilegalidad y criminalidad", indicó la entidad, que explicó que la delegación estaba vigente desde 2001.



Una vez más se deja ver el pensamiento centralista, autoritario, improvisado, arrogante y TORPE de un gobierno equivocado. Quitarle a Antioquía su histórica delegación minera es una demostración de revanchismo, venganza y resentimiento hacia una región que ha rechazado el… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 27, 2023

Pese a que la ANM explicó otra de las razones que llevó a la decisión se fundamenta en un informe elaborado por las vicepresidencias de Fiscalización, Seguimiento y Control, y Contratación y Titulación, en el que se evidenció que en los últimos dos años hubo casos en los que no se adoptaron los parámetros de la entidad en las funciones delegadas, para miembros de la oposición del Gobierno esta decisión obedece a otras situaciones.



“Como Presidente procuré expresar cariño a todas las regiones de la Patria, jamás discriminé donde la suerte electoral no me era favorable”, escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia. recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero. https://t.co/jIn26CTnVV — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2023

El gobernador electo del departamento, Andrés Julián Rendón, también se refirió a la decisión de la ANM. Dijo que con esta decisión se le cierra la puerta a la minería responsable y legal y que desconoce la autonomía de las regiones.



"El Gobierno Nacional nos niega la renovación de la Delegación Minera que Antioquia tenía desde hace 22 años. Un acto que desconoce la autonomía de las regiones. Un centralismo que asfixia, fastidia y divide", agregó.

REDACCIÓN POLÍTICA

