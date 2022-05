Magistrados de la Corte Constitucional viajaron a Alemania para participar en el intercambio de buenas prácticas con el Tribunal Constitucional Federal de ese país. Y por esto, el presidente Iván Duque debió autorizarlos para que, con motivo de la invitación, aceptaran el pago de hotel, así como comidas y traslados terrestres para las actividades académicas por ofrecimiento del tribunal del país europeo.



No dio permiso

El alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, tuvo una reunión con directivos de EPM en la que le plantearon la posibilidad de hacer reuniones con algunos de los candidatos presidenciales, algo a lo que se opuso. Les dijo que eso no era conveniente, que no deberían reunirse con los candidatos pues ‘el palo no está para escuchadas’. Agregó que EPM, gane quien gane, es un orgullo de los colombianos y debe estar alejada de los candidatos presidenciales.

En casa

Este domingo, mientras la mayoría de los candidatos presidenciales estará en cierre de campaña, Rodolfo Hernández lo pasará en su casa de Piedecuesta, en Santander, con su familia. Lo que él ha dicho es que no va a gastar plata en cierre de campaña. Además, luego de dos semanas de extenuantes jornadas recorriendo el país, decidió tomarse un descanso.



Plata, pero...

Hasta el año pasado, las multas penales que ha puesto la Rama Judicial y que estaban pendientes de cobro ascendían a la no despreciable cifra de 14 billones de pesos. El asunto es que el promedio de recuperación es del 0,02 por ciento. Y se calcula que para tramitar cada caso se van al menos 1,5 millones de pesos.

Y quién cobra

A propósito de sus recursos, la Oficina de Defensa Jurídica de la Nación, que según una nueva ley es la encargada de cobrarlos, le pidió un concepto a la Contaduría General, la cual señaló que es el Ministerio de Justicia el que debe depurar la cartera para definir qué se cobra y qué no de los casi 90.000 procesos que están pendientes. Y parece que fue el Ministerio el que incluyó que el cobro lo hiciera la Oficina de Defensa Jurídica de la Nación.



Cumbre de gobernadores

En la primera semana de junio, en La Guajira se llevará a cabo una cumbre de gobernadores. Asistirá el presidente Duque, a quien los mandatarios seccionales le plantearán qué proyectos debe acelerar antes de entregar el poder. También le van a pedir que les ayude para desahorrar algunos de los recursos que tienen en el Fondo de Estabilización Petrolera. Y a la ministra de las TIC le van a hablar de apurar la conectividad.

¿Guerrilla en campaña?

En el Guainía, un departamento alejado del interior del país, en voz baja ha trascendido que hombres armados de las disidencias de las Farc están haciendo rondas por varios sectores de la región a donde llegan a decir que hay que votar por un candidato en particular, como ocurrió en Arrecifal y en el Raudal de Mapiripán. Además argumentan que ya no son del frente 16, que tradicionalmente operaba en la zona, sino del frente primero. Incluso hay denuncias de que ‘Álex Bonito’, jefe eleno que opera por el río Atabapo, también está haciendo proselitismo.



Se le midieron a Rigo

Esta semana, los gobernadores de Cundinamarca, Nicolás García, y del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, acompañaron, en bicicleta, al ciclista Rigoberto Urán, quien este año llega con su tradicional Giro a estos dos departamentos. Su carrera recorrerá tres municipios del Meta, y Medina y Paratebueno, en Cundinamarca. Por eso, a los mandatarios, que montan bicicleta con frecuencia, les pareció fácil hacer un recorrido en cicla con Rigo por algunas de las locaciones por donde pasará la carrera. Y confirmaron que les falta para ser ciclistas.



