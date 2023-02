Desde Washington, Estados Unidos, el expresidente Iván Duque lanzó unos duros cuestionamientos a la propuesta de 'paz total' del presidente Gustavo Petro y criticó que el Gobierno haya pedido la suspensión de la orden de captura de Javier Alonso Veloza García, 'Jhon Mechas', disidente de las Farc que atentó contra la vida del exmandatario en junio del 2021 en Cúcuta.



"Abrirles espacios a ellos de impunidad puede hacer que la 'paz total' se convierta en la 'paz fatal' ", comentó a propósito de la solicitud a la Fiscalía, por lo que dijo que no puede haber impunidad.



(En contexto: Gobierno pide levantar orden de captura de disidente que atentó contra Duque)

Según Duque, desea que el país siga avanzando en la construcción de la paz, pero aclaró que esta paz no puede ser con impunidad.



Por ejemplo, dijo que "esos delincuentes", como es el caso de 'Jhon Mechas', más allá del atentado en su contra, "son personas que lo que han hecho es burlarse de la generosidad del Estado para la construcción de la paz. Ellos han estado dedicados al narcotráfico, al secuestro, a la minería ilegal y a toda suerte de actividades criminales y han gozado de la protección de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela".



(Lea también: Francia Márquez a Cabal: 'El odio que llevas por la gente humilde es enfermizo')



Alias Jhon Mechas hace parte del listado de 20 personas a las que el Gobierno pidió a la Fiscalía que les levante las órdenes de captura en su contra, pues se adelanta un proceso de acercamiento con el llamado 'Estado Mayor Central' de las Farc para negociar su desmovilización.



Quien también cuestionó esta decisión del Gobierno fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pues este hombre también es señalado de haber planeado el atentado en un CAI de Ciudad Bolívar, en la capital del país, en el cual murieron dos niños.



(En otras noticias: ¿En qué va proceso de quitar visa a colombianos para viajar? Hay nueva propuesta)



"'Jhon Mechas' de las Farc asesinó a Salomé y a Daniel y pretendía matar a muchos más con dos atentados terroristas con bombas en Ciudad Bolívar el año pasado en Bogotá. En vez de justicia le ofrecen Impunidad. No más impunidad que solo reproduce y recicla violencia criminal", escribió la mandataria distrital en su cuenta de Twitter.



La Fiscalía pidió claridad sobre 11 de los 20 nombres que hacen parte de la solicitud del Gobierno que, ante las críticas, dijo que esto "no implica la suspensión de investigación judicial alguna, ni una amnistía o indulto para ninguna de las 20 personas en cuestión".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA