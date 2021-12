El senador Iván Cepeda pidió la renuncia de la procuradora Margarita Cabello a causa del aumento de 1.208 plazas para la Procuraduría General de la Nación.



La procuradora Cabello afirmó en Blu Radio que la ampliación del personal de planta de la entidad, creando 1.208 cargos, obedecía a una sentencia luego de una demanda de Petro ante la Corte IDH.



"La procuradora Cabello debe renunciar a su cargo no solo por su voraz ambición burocrática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de una decisión afirma que ella no ha cumplido con la sentencia en el caso de Gustavo Petro. Ambiciosa e incompetente", escribió Cepeda en su cuenta de Twitter.



El precandidato presidencial Gustavo Petro también confrontó a la procuradora Margarita Cabello negando que los nuevos cargos que se crearon en dicha entidad sean a causa de una demanda suya.



"Esto es una verdadera falsedad de la Procuradora. La sentencia lo que obliga es que la Procuraduría deje de quitar derechos políticos a los y las ciudadanas", dijo Petro.



Además, el aspirante al Ejecutivo dijo que lo que hizo la procuradora fue transformar esta institución “en una policía política a cambio de cargos para los congresistas”.



Petro agregó que “la procuradora inhabilitó el voto de congresistas de la oposición en la comisión primera para lograr mayoría”.



Al respecto, el abogado e investigador en DeJusticia Rodrigo Uprimny afirmó, al contrario de Cabello, que “el aumento de cargos es para incumplir esa sentencia”.



Uprimny explica que la procuradora Cabello “quiere tomarle del pelo a esa sentencia de la Corte IDH” transformando en jueces a algunos funcionarios de la Procuraduría y, además, “malgasta los recursos públicos con esos cargos”.



En su cuenta de Twitter, Humberto de la Calle, miembro de la Coalición Centro Esperanza, también aseguró que las afirmaciones de la procuradora son falsas.



“Totalmente falso que los 1.200 cargos de la Procuraduría sean por sentencia de la Corte IDH. Convención Americana dice que solo juez en proceso penal puede quitar investidura. Ahí están los jueces. Los casos son pocos. No había que crear ni un solo cargo. Sofisma puro y duro. Para crear burocracia”, manifestó De la Calle.

