Cepeda explica donación a ONG relacionada con testigo contra Uribe

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, explicó este martes en qué consistieron las donaciones, de más de 350 millones de pesos, a una ONG a la familia de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso por presunta manipulación de testigos por el cual el expresidente Álvaro Uribe se encuentra en detención domiciliaria.



(Puede leer: Iván Cepeda anunció que recusará al Fiscal General por caso Uribe)

En entrevista con Blu Radio, Cepeda aseguró que entre el año 2013 0 2014 "la familia del señor Monsalve recurrió a mí para señalarme que estaba siendo objeto de grandes presiones. En ese momento, yo puse en contacto a la familia Monsalve con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que es una organización de derechos humanos. Ellos, usando un fondo que proviene de la Amnistía Internacional, destinaron unos recursos para que esta familia pudiera salir de la población donde estaba y venir a Bogotá”, dijo.



El senador reiteró que no tiene relación alguna con ese fondo, el cual destinó algunos “recursos básicos de manutención”. Y agregó: “Esa circunstancia está probada que tuvo fines humanitarios”.



(Le sugerimos: ¿Qué significa que tuit fijado de Duque sea en defensa de Uribe?)



El férreo opositor de Álvaro Uribe añadió que en los últimos diez años él ha hecho donaciones periódicas al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, (que incluye a más de 200 organizaciones) y que los 350 millones los ha ido entregando en distintos momentos.



"Ahora resulta que el uribismo se ha inventado que yo no habría puesto eso en mi declaración de renta. Nada de eso. Esos son recursos que he ido entregando esos recursos”, puntualizó.



En cuanto a la procedencia del dinero, advirtió que "sale de parte de su salario y que está documentada en su declaración de renta".



(Le puede interesar: ¿Qué tan cerca estamos de elegir una mujer presidenta?)



Ante la pregunta a Cepeda de si considera a Monsalve un preso político, este señaló que "no, de ninguna manera. Monsalve es un paramilitar que fue parte de una organización que se ha querido borrar de la faz del planeta, que es el bloque Metro, zona rural y que surgió en el municipio de San Roque, en el cual tenía su hacienda la familia Uribe Vélez".

¿Quién es Juan Guillermo Monsalve?

Aunque tiene una larga lista de antecedentes que lo vinculan con secuestro extorsivo, cobro de vacunas y hasta nexos con el narcotráfico, Juan Guillermo Monsalve es hoy uno de los delincuentes más custodiados del país.



Con 40 años de edad y un récord delincuencial de más de 25, el exparamilitar es hijo de Óscar Antonio Monsalve Correa. Su padre fue mayordomo de Guacharacas, la emblemática hacienda de los Uribe, ubicada en San Roque, noreste antioqueño.

Se trata del mismo predio en el que, en 1983, criminales de las Farc asesinaron a Alberto Uribe Sierra, padre del exmandatario.



Monsalve nació en Yarumal y hacia 1986, recién cumplidos ocho años de edad, se trasladó a Guacharacas con su familia. Allí permanecieron hasta 1996.



(En otras noticias: La defensa de Duque del préstamo para Avianca)

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET