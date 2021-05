Cepeda denunció a Uribe por 'instigación a delinquir'

El senador del Polo Iván Cepeda radicó denuncia este jueves contra el expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de hostigamiento e instigación a delinquir.

La denuncia radicada por el senador Iván Cepeda detalla, en 42 páginas, por qué el exsenador Álvaro Uribe habría cometido delitos al supuestamente alentar a los miembros de la Fuerza Pública para que hicieran uso de las armas y repriman las movilizaciones que se han mantenido y extendido por el territorio nacional desde el 28 de abril hasta la fecha.



La denuncia asegura que el llamado público de Uribe Vélez "no solamente es abiertamente ilegal, por cuanto desconoce principios internacionales en materia de derechos humanos, sino también disposiciones normativas adoptadas por el Gobierno Nacional, como el decreto 3 de 2021 expedido por el presidente Duque, en el que se prohibió expresamente que el personal uniformado de la Policía Nacional que intervenga en manifestaciones públicas haga uso de armas de fuego".

El trino de Uribe al que se hace referencia, y que fue eliminado por la red social Twitter, decía: "Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico".

La denuncia enlista, además una serie de declaraciones de Álvaro Uribe dirigidas a la fuerza pública en las que, según el denunciante, "reproduce la estigmatización, la criminalización de la protesta social y hacer ver las manifestaciones como simples actos de vandalismo que deben ser reprimidos".



“Las publicaciones hechas por Álvaro Uribe Vélez más allá de denunciar actos de vandalismo y agresiones contra la fuerza pública y los ciudadanos, tienen el evidente propósito de generar en el imaginario público que las protestas son sinónimo de vandalismo y violencia, así como de estigmatizar al Comité Nacional del Paro, a las movilizaciones, a los manifestantes y a sectores de la esfera política del país, en particular a la izquierda, incluso mediante afirmaciones calumniosas y falaces hechas y/o replicadas por Uribe Vélez”, aseguró Cepeda.



La denuncia del senador Iván Cepeda insiste en que las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez se dan en medio de un clima de violencia sistemática contra los jóvenes, personas defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes sociales.



Señala la denuncia que el mensaje que publicó el expresidente reviste extrema gravedad, no solo por su contenido sino por el contexto en el que se produce “(…) va dirigido no solamente a quienes han cometido, en efecto, acciones vandálicas, sino, de manera indiscriminada, contra quienes se han manifestado en el territorio nacional, de manera pública y pacífica durante el paro nacional”.



“Pocas horas después del mensaje de 30 de abril, publicado por Álvaro Uribe Vélez, distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de armas de fuego por parte del personal de la Policía encargado de atender las movilizaciones sociales.



"En total, desde las 8:51 a. m. del 30 de abril hasta el día 4 de mayo ocurrieron, por lo menos, 17 homicidios y 42 heridos por el impacto de armas de fuego. Cabe aclarar que el número puede ser mucho mayor, pues ni la Defensoría del Pueblo ni la Policía Nacional han emitido un informe con cifras consolidadas sobre heridos y fallecidos en el marco de las protestas sociales”, concluye la denuncia.



