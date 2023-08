La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, se refirió a la apertura de una indagación previa que anunció la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas.





"Señores de la @PGN_COL no he entregado ninguna donación, anuncié que lo haría a través de mi partido, basada en esta norma, porque en nuestra interpretación estoy en la excepción contemplada en la Constitución y en la Ley 1475 de 2011. Si no es así, espero su concepto y no lo haré", escribió en su cuenta de Twitter



La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público reseñó que Zuleta, en una entrevista radial, aseguró -en un momento en el que se discute la reducción del salario de los congresistas- que parte del dinero que percibe actualmente lo ha entregado a algunos candidatos que aspiran a los cargos de elección popular en los comicios que se realizarán en todo el territorio nacional el próximo octubre.



"Yo estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Ese es mi deber y mi responsabilidad a través de donaciones que están contempladas por ley. Tenemos candidatos campesinos y un candidato camionero", dijo en Blu Radio.



Señores de la @PGN_COL no he entregado ninguna donación, anuncié que lo haría a través de mi partido, basada en esta norma porque en nuestra interpretación estoy en la excepción contemplada en la Constitución y en la Ley 1475 de 2011.

Sino es así, espero su concepto y no lo haré. pic.twitter.com/PkChOIsg1z — Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) August 19, 2023

Zuleta fue consultada sobre si ese hecho constituía una eventual participación indebida, ante lo cual afirmó que tiene facultades para hacer donaciones, al ser un hecho distinto a la prohibición existente sobre la financiación.



La Procuraduría, no obstante, indicó que Zuleta habría podido incurrir en una falta disciplinaria.



"Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se pudieron cometer", dijo la entidad.



Muchos de sus colegas apuntan a que algunos han perdido la investidura por estas mismas acciones. Incluso recordaron que el artículo 110 de la Constitución hace una prohibición expresa en ese tema.



“Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”, dice la Carta Magna.

¡Atención🚨! La Senadora Zuleta está en bajo la lupa de la @PGN_COL🔎. Se indaga sobre posibles "donaciones" salariales a candidatos para las elecciones de octubre próximo. #EsNoticia https://t.co/OyUj4jCtH9 pic.twitter.com/Sbgf3x7uT8 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 19, 2023

¿Qué dicen los expertos?

Sobre la justificación de Zuleta, expertos en temas electorales, como el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Armando Novoa, acotaron que, si bien es cierto que la Constitución es clara en esta prohibición, al mismo tiempo deja abierta la puerta a una reglamentación y esto ocurrió con la ley estatutaria 1475 de 2011, que reglamenta “la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos”.



En el artículo 27 de dicha ley se deja claro que está prohibido que partidos y movimientos políticos y campañas sean financiados por “personas que desempeñan funciones públicas”, pero al mismo tiempo se hace una excepción con los “miembros de corporaciones públicas de elección popular”.



De acuerdo con dicho apartado, los congresistas, concejales y diputados “podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen”. No obstante, se hace la salvedad de que debe ser de “acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la presenta ley”.



Precisamente, una vez estalló la polémica, Zuleta argumentó que sus donaciones a campañas estarían fundamentadas en esta ley y que por eso no habría cometido ningún hecho irregular.

REDACCIÓN POLÍTICA

