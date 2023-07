"Hoy he sufrido la primera derrota política", dijo el senador Inti Asprilla al retirar su aspiración para ser el presidente del Senado. Tras la instalación del nuevo periodo legislativo, Asprilla dio un paso al costado en la carrera por presidir la corporación.

"Mi padre me enseñó una frase: 'Uno debe ser sereno en la victoria y altivo en la derrota'. Hoy he sufrido la primera derrota política de mi vida. Es un momento doloroso. Agradezco a los miles de colombianos que me han expresado su apoyo en redes sociales y quienes consideran que yo debo ser el presidente del Senado", dijo en la plenaria.

Inti Asprilla, senador. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

También le agradeció a sus compañeros del partido Alianza Verde, quienes lo alentaron a no ceder. Según expresó, no tendrá "rencor hacia el Gobierno" por decidir apoyar a Angélica Lozano para ser la presidenta.

"Claro que es traumático ver al Gobierno hacer campaña por la persona con la que me enfrenté arduamente en el partido para que Gustavo Petro fuera presidente. Es sumamente doloroso", sentenció.

Asprilla reiteró que consideraba injusto que Lozano recibiera el apoyo. "¡Nunca, jóvenes de Colombia, respondan una injusticia con otra injusticia!", señaló para el auditorio.

"Dirá la historia, Gobierno y señor Velasco (ministro de Interior), si valió la pena la victoria pasando por los que luchamos. Leal hasta la muerte, seguiré defendiendo el cambio", concluyó.

'Hemos tenido altibajos': Angélica Lozano sobre relación con Inti Asprilla

A su turno en la plenaria del Senado, Lozano destacó la "gallardía" y "altura" de su compañero. También dijo que la relación con él se caracterizaba por tener altibajos.

Angélica Lozano e Inti Asprilla, senadores Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

"Hemos caminado juntos, hemos competido siempre. El voto preferente que hemos aplicado en el partido ha hecho que algunas veces gane él y otra veces le gano yo. Es la sana competencia de nuestro sistema", señaló la congresista.

Eso sí, le dejó claro que el deber del partido Alianza Verde para este periodo legislativo será "tender puentes". "Quería decirle a Inti que esta noche es de reconciliación. Él puede confiar y sabe de mi compromiso", afirmó.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS