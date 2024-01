¿Santos intercedió por Uribe ante justicia de EE. UU.? Esta es la verdad tras polémica

Los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, otrora aliados políticos y hoy contrincantes, han protagonizado durante los últimos días una polémica alrededor de un caso judicial en el que estuvo involucrado Uribe en Estados Unidos cuando dejó la Casa de Nariño.



El caso llevaba más de 10 años sin estar en la opinión pública, pero fue revivido por el nobel de Paz la semana pasada cuando aseguró, en una entrevista, que siendo jefe de Estado intercedió por su antiguo aliado.



(En contexto: Uribe niega que Santos haya hecho gestiones para defenderlo en Estados Unidos)

“Cuando yo asumí la Presidencia me llamó el embajador Gabriel Silva y me dijo aquí hay una serie organizaciones de derechos humanos que van a acusar al expresidente Uribe ante muchas cortes por violación de los derechos humanos”, dijo en diálogo con Canal Capital.



(Lea: Uribe a Santos: 'Mi tema en EE. UU. era de representación judicial, no diplomática')

“Me acabo de enterar”.



De haber sabido el poder de Santos en la justicia de USA se habría ahorrado el dinero cuantioso que hubo que pagar a un abogado cuando me acusaron del asesinato de trabajadores de Drummond. https://t.co/YemYgRs8q9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 5, 2024

Y agregó que le "parecía un poco indigno para el país ver un expresidente en el banquillo en las cortes estatales de Estados Unidos”.



La declaración no cayó nada bien en el uribismo y el mismo expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático, señaló a Santos de ser un mentiroso.



"De haber sabido el poder de Santos en la justicia de USA se habría ahorrado el dinero cuantioso que hubo que pagar a un abogado cuando me acusaron del asesinato de trabajadores de Drummond", aseveró a través de su cuenta de la red social X.



(También: La nueva crítica de Álvaro Uribe a la reforma de la salud del presidente Gustavo Petro)



"Este Santos por qué es tan mentiroso, ¿a quién le sirve? ¿Se las inventa, o las imagina, o se las cree, o las concibe intencionalmente? ¿O Todo lo anterior?", comentó en otra publicación.

Más rápido cae un mentiroso que un cojo: https://t.co/GhDf4Qj8fK



En esta decisión judicial en los EE.UU. queda claro:



1. La inmunidad otorgada en los EE.UU. frente a Álvaro Uribe, es producto de una larga doctrina y precedentes judiciales en ese país bajo unos criterios… pic.twitter.com/vNZivEGof3 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 6, 2024

En la polémica también resultó involucrado el expresidente Iván Duque, pupilo de Uribe, quien le dio la bendición para llegar a la Casa de Nariño en 2018, tras ocho años de presidencia de Juan Manuel Santos, apoyado también por Uribe en 2010.



Según Duque, la defensa de su jefe político ante la justicia norteamericana la hizo un "brillante" abogado que trabajó en la administración del expresidente de ese país Barack Obama.



"Las cosas como son: la defensa del expresidente Álvaro Uribe, ante falsas acusaciones emitidas en su contra en tribunales de los EE. UU., la ejerció brillantemente Gregory B. Craig, prestigioso abogado que se desempeñó como Secretario Jurídico de Barack Obama", comentó el exmandatario Duque.



(Otra noticia recomendada: Las claves de la cumbre en la Casa de Nariño para recuperar sede de los Panamericanos)

¿Por qué acusaron a Uribe?

El mismo Uribe recordó, también en su cuenta de X, que cuando dejó la Casa de Nariño y mientras se encontraba dictando clases en la Universidad de Georgetown fue acusado por unas ONG "de izquierda" por el asesinato de unos trabajadores de la compañía Drummond en 2001.

Santos, Silva, Makled, Chávez, Arias. Historias que yo debería tener en el olvido pero que el lucimiento mentiroso me obligan a revivir. Y alguito sobre María del Pilar Hurtado y Odebrecht. pic.twitter.com/EKqe0mlcZO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 8, 2024

Agregó que el embajador de Colombia en Washington nombrado por Juan Manuel Santos le ofreció que el Gobierno Nacional los abogados pero "le contesté que de manera ninguna. También rechacé su oferta para que una compañía extranjera de negocios de café, en la cual el Embajador tenía intereses, pagara esos servicios profesionales. Me extrañó el tema porque el doctor Silva había sido Presidente de la Federación de Cafeteros".



Reconoció que Drummond "me ayudó con los cuantiosos honorarios. La demanda era contra esta compañía por hechos que nada tuvieron que ver con mi Gobierno".



(Siga leyendo: Abecé de la ley 'chao marcas', que mandatarios y gobernadores locales deberán aplicar)

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Silva Luján, exministro y exembajador de Colombia en Estados Unidos. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

Y señaló que quien lo representó, corroborando lo dicho por Duque, fue el abogado Gregory B. Craig, "quien había sido el asesor jurídico del expresidente Barack Obama. Además, el doctor Luis Guillermo Echeverri estuvo conmigo en muchos de estos episodios".

El Gobierno de Santos sí intervino

Documentos de la época, radicados ante una Corte de Distrito en Washington y luego en una corte de apelaciones, confirman que tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como los Departamentos de Estado y de Justicia de EE. UU. intervinieron para que se le garantizara la inmunidad al expresidente Álvaro Uribe Vélez en una proceso contra la multinacional Drummond que arrancó en el año 2010.

El tema desató una fuerte polémica la semana pasada luego que Santos recordara que su gobierno había defendido la inmunidad de Uribe en este proceso ante la justicia de EE.UU. Sin embargo, el expresidente del Centro Democrático negó con vehemencia tal intervención aludiendo a que el caso había sido resuelto no por vías o "favores" sino por un fallo de la justicia estadounidense y gracias al trabajo de los abogados que se contrataron para su defensa.



(Lea: ONU destaca avances en procesos de paz y pide no descuidar la implementación)



El caso se remonta a finales del 2010 cuando el expresidente Uribe fue requerido por una corte en Washington para que rindiera testimonio en un caso que se adelantaba contra la multinacional por sus supuestos nexos con grupos paramilitares y responsabilidad en la muerte de trabajadores de la compañía.



Los abogados de las víctimas, entre ellos Terry Collingsworth, alegaban que Uribe, como presidente entre los años 2002 y 2010, poseía información clave para el proceso. Los abogados aprovecharon una visita de Uribe a la capital estadounidense para dictar clases en la universidad de Georgetown, para hacerle llegar la citación.

Facebook Twitter Linkedin

Carta del embajador Silva sobre el caso Uribe Foto: EL TIEMPO

Pero en una carta fechada el 12 de noviembre de ese año y dirigida a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, el entonces embajador colombiano Gabriel Silva le pide a EE.UU. salvaguardar la inmunidad de Uribe como ex jefe de estado colombiano.



"En respuesta a esta citación, mi gobierno me ha instruido para que le transmita a usted que es inequívoco a la hora de retener y exigir todas y cada una de las inmunidades aplicables al ex presidente Uribe y pedir de manera específica en su favor la inmunidad como jefe de estado", dice Silva en la carta.



La Embajada entiende -continúa Silva en la carta- "que esta designación de inmunidad debe provenir del Departamento de Estado a través de una Carta de Sugerencia de Inmunidad. Por lo tanto la Embajada le pide respetuosamente asistencia para que la Carta de Sugerencia sea diligenciada y entregada a la Corte de Distrito y que el Departamento de Estado tome todos los pasos necesarios para aplastar esta citación".



Cuatro meses después, el 31 de marzo del 2011, la Fiscalía General de EE.UU. (el departamento de Justicia) presentó ante la Corte la Sugerencia de Inmunidad en favor del ex presidente.



En esa carta, firmada por el vicefiscal Tony West, el gobierno de EE.UU. sugiere que Uribe goza de "inmunidad residual" relacionada a toda información que pudo obtener en su capacidad de jefe de estado o funcionario de un gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

En esa misiva, West trae a colación el despacho diplomático de Silvia pidiendo la inmunidad pero también alega que de por medio también están leyes internacionales y los propios intereses de EE.UU. dado que, a futuro, no garantizar dicha inmunidad podría abrir la puerta para que cortes en otros países hagan lo mismo contra funcionarios de EE. UU.



Dado que las víctimas del proceso contra Drummond también pretendían obtener información de Uribe de los años en los que no estuvo en el poder o en un cargo oficial (como cuando fue gobernador de Antioquía), el departamento de Justicia alega que si bien la inmunidad no lo cobijaría en esos casos, las víctimas tendrían primero que agotar todas las opciones para obtener la información distintas a una citación ante la corte.



El 8 de setiembre del 2011 la Corte negó la solicitud para forzar el testimonio de Uribe recogiendo muchos de los argumentos que habían sido presentados por el Departamento de Justicia pero aclarando que la potestad de otorgar la inmunidad a un jefe de estado es una que le corresponde al sistema judicial pero donde se tienen en consideración las sugerencias del gobierno y los hechos del caso.



El caso, con posterioridad, pasó a una corte de apelaciones que dejó en vigor la sentencia previa de la Corte de Distrito.



En otras palabras, si bien es claro que este fue un proceso que se litigó ante las cortes y cuya decisión correspondió de manera exclusiva a un juez, tanto el gobierno colombiano como los departamentos de Estado y Justicia presentaron argumentos para defender su inmunidad.