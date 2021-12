En estos tiempos de vértigo informativo, se dice que Twitter es la nueva plaza pública en donde los políticos se comunican con sus potenciales votantes. De ser así, resultó muy efectiva la frase de Alejandro Gaviria al momento de presentar las firmas que avalen su candidatura a la presidencia: “Si sobreviví al cáncer, tengo que sobrevivir a una hijueputa encuesta”, dijo.

La expresión abrió una jornada especialmente llamativa por el uso del lenguaje y el significado de las palabras.



En efecto, casi en simultánea este miércoles, el jefe del Estado, Iván Duque, había calificado de “terrorista” al candidato Gustavo Petro, líder de la oposición y quien, según las encuestas hechas hasta ahora, podría convertirse en su sucesor.



“Quienes militaron en el terrorismo, quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo no pueden venir a hablar de honor frente a quienes han obrado siempre del lado de la legalidad”, le dijo, sin mencionarlo, el primer mandatario.



Fue una reacción a la también muy grave afirmación de Petro en contra del Presidente. "Esta masacre hecha desde el gobierno es solo comparable a las más grandes masacres cometidas por el paramilitarismo en la década de los noventa”, aseguró Petro al hablar de la acción de algunos policías señalados por organizaciones defensoras de derechos humanos como responsables en la muerte de varios ciudadanos durante las protestas.



El día político se cerró con la sorprendente solicitud de la presidenta de la Cámara Jennifer Arias, quien, en la plenaria de la corporación para votar la ley anticorrupción, gritó al congresista Juan Carlos Losada “Marica, ¡ya no más!”.



Tras esta jornada el país se despertó este jueves con una serie de afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez también contra de Petro.



El mensaje lo inicia con un respetuoso “doctor” para concluir diciéndole que su única producción ha sido la de los “crímenes”.



“Doctor Petro le duele que trabajo en el agro y nada tengo en el extranjero ni escondido”, afirmó Uribe.



“Entendible en un vago, enredador, fantoche de mansiones y atuendos, que no ha producido más que crímenes, incitación a la violencia, y contratos corruptos pagados con bolsas de billetes”, añadió.



Este conjunto de palabras cruzadas ha marcado las tendencias hoy en las redes sociales como en su momento ocurrió con un desliz del senador y miembro de la Coalición Centro Experiencia en contra de dos de sus compañeros de este proyecto político.



Robledo, en una plenaria del Senado que se daba de manera virtual, llamó "malparidos" a Juan Manuel Galán y a Carlos Fernando Galán, dirigentes del Nuevo Liberalismo.



Unas tendencias que recuerdan que no es la primera vez que a Jennifer Arias la hace quedar mal el uso de los micrófonos.



Así es. Su caso quedó grabado, además, en video. En este se escucha preguntar al representante a la Cámara por Guainía del Partido de la U, Anatolio Hernández, cómo debía votar en pleno debate del Congreso.



Se trata de un asunto de extrema importancia porque ese 19 de octubre, el Legislativo aprobaba el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN).



“¿Cómo voto?”, pregunta Hernández. “Anatolio, vote sí”, le dice Arias, del partido Centro Democrático. Después de esto, Hernández votó positivamente.



En un caso distinto se vio envuelta la senadora Angélica Lozano, de los verdes, quien se quejó contra su colega de la Colombia Humana: “Qué amargura, marica. ¿Viste lo que puso (Gustavo) Bolívar? (...) ¿Quién lee hijueputa? Lee los comentarios que me hacen. Con estos hijueputas no se puede hacer nada", dice ella con sentimiento.



Aunque todos los casos son distintos, las causas y propósitos diferentes, sí vale la pena la reflexión del alcance de las expresiones de figuras públicas que con sus decisiones marcan el rumbo de la sociedad.



¿Petro mide con serenidad el alcance de decirle asesino al hombre que ostenta un cargo al que él también tiene opciones reales de llegar?



¿Sabe las consecuencias para la reconciliación entre los colombianos y para la propia integridad del candidato de oposición que el jefe del Estado le diga a Petro “terrorista”?



En estos casos, la invitación natural es a la reflexión de los protagonistas. El grado de polarización que atraviesa el país no es sano para la gente.



¿El hijueputazo de Gaviria le salió de manera espontánea o fue premeditado porque sabría que podría marcar las tendencias de las redes sociales?



En este caso, hay que recordar que a Gaviria le salió bien la expresión que en su momento uso su hijo para referirse a las molestias causadas por el cáncer. Pero, ¿ahora? ¿Lo necesitaba?



Mientras se conocen las respuestas, Twitter, ese nuevo escenario de la vida política, está que arde.



POLÍTICA