Campaña para elecciones locales prende formalmente motores

Este jueves, de acuerdo con el calendario electoral, comienza formalmente el proceso de inscripción de candidatos para las elecciones de este 27 de octubre, cuando se escogerán gobernadores, alcaldes, asambleas, concejos municipales y juntas administradoras locales.

De acuerdo con los estimativo iniciales de la Registraduria, se espera que se inscriban al menos 130.000 candidatos para las 32 gobernaciones, 1.101 alcaldías, 32 asambleas departamentales, 1.101 concejos municipales y 1.040 juntas administradoras locales.



Esto, en total, significa que la Registraduría tendrá que atender ese día 3.306 elecciones, las cuales tendrán un costo de 735.000 millones de pesos.

En la medida que hay muchos candidatos que por razones políticas principalmente han decidido que no se inscribirán con aval de algunos de los partidos con personería jurídica, los estimativos dan cuenta que al menos 1.200 candidatos piensan acudir a las firmas para respaldar su aspiración.



Prueba de esto es que en este momento la Registraduría ya está en el proceso de revisión de unas 6 millones de firmas y se presume que en total serán unos 18 millones de rúbricas los que tendrá que revisar.



Si bien normalmente ese proceso puede tardarse unos 30 días, ante el cúmulo que se espera que llegue, esta situación podrá tardarse un poco más. De todas maneras, ya se han certificado cerca de 2 millones.



En lo que tiene que ver con la inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones de octubre, porque cambiaron de lugar de residencia o porque quieren cambiar el puesto en el que han votado o están inscritos, hasta el 27 de agosto se puede realizar ese proceso en las sedes de la Registraduría o en 84 centros comerciales de todo el país.



De 8 al 14 de julio se podrá hacer esto directamente en los puestos de votación



De todas maneras la inscripción de candidatos solo se podrá hacer durante un mes, es decir, que el plazo para hacerlo vence el 27 de julio. Las listas podrán modificarse hasta el 2 de agosto, solo por renuncia o no aceptación.

Sin firma

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, dejó en claro esta semana que es muy complicado que se pueda cumplir en las elecciones de octubre con una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que establece que en el formulario de registro de votantes debería ir la huella y la firma del votante.



De acuerdo con Galindo, esto es algo que ya se ensayó en las elecciones de 2010 y no funcionó, pero además elevará los costos de manera significativa.



Dar vía libre a lo aprobado por el CNE implica que el registro de votantes de pase de 7 a 37 hojas en cada una de las 108.500 mesas de votación. Además, habría que adquirir huelleros, contratar dactilocopistas e instalar por lo menos otras 20.000 mesas pues eso traerá una mayor demora en la votación.



Y en última tampoco es que signifique una gran eficiencia pues a la hora de poner la huella las personas no las plasman correctamente e incluso se pueden correr sobre el formulario, lo que en últimas tampoco garantiza que haya una plena identidad



Y a esto hay que agregar que el Ministerio de Hacienda ya dijo que no tiene los 102.000 millones de pesos que valdría acoger la resolución del CNE.



