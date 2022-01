El proceso de inscripción de la cédula de ciudadanía marca el inicio del calendario electoral. Este es el acto mediante el cual un ciudadano registra su documento de identidad ante el funcionario electoral, bien sea para quedar incluido en el Censo Electoral o para cambiar su lugar de votación, y así poder ejercer su derecho al sufragio en el puesto más cercano a su residencia.



El periodo de inscripción, según dicta el artículo 49 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, se llevará a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se cerrará dos meses antes de la respectiva jornada: Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República, para el caso de inscripciones en el territorio colombiano.



Para inscripciones en el exterior, estas se realizan permanentemente, con cierre dos meses antes de la elección.



En vista de que Colombia tendrá jornada de elecciones en 2022, y ante las dudas que se pueden generar, a continuación le explicamos cómo inscribir su cédula, en qué casos debe hacerlo y otros puntos que debe tener en cuenta.

¿Cómo inscribir su cédula?

Para adelantar el proceso de inscripción de la cédula de ciudadanía, tenga en cuenta los siguientes pasos:



1. Consulte su lugar de votación en la página web de la Registraduría:



Ingrese a la página web de la Registraduría (registraduria.gov.co). Allí podrá verificar, en este enlace, el puesto de votación donde usted está habilitado para votar. Si al digitar su número de cédula aparece en un puesto de votación diferente a su actual lugar de residencia o aparece un mensaje indicando que su cédula no está vigente y las causas de pérdida de vigencia ya desaparecieron, deberá inscribir su cédula.



2. Acuda a la Registraduría a realizar la inscripción:



El proceso de inscripción de cédulas irá desde el 13 de marzo de 2021 hasta el 13 enero de 2022 para Congreso de la República y hasta el 29 de marzo de 2022 para elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República.



La Registraduría Nacional adelanta el proceso de inscripción en todas sus sedes del país entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Durante este período, usted puede dirigirse a la sede de la entidad más cercana e inscribir su cédula si cambió su lugar de residencia o no pertenece al censo electoral actual.



3. Presente su cédula de ciudadanía:



El funcionario electoral le solicitará la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o cédula digital como únicos documentos válidos de identificación para realizar el trámite.



Una vez verifique la información, realizará el proceso de autenticación biométrica (facial y/o dactilar), para realizar la validación de la identidad. Luego del proceso de verificación, el funcionario procederá a realizar la inscripción en el puesto de votación solicitado.



4. Solicite el comprobante:



Una vez terminado el trámite, el ciudadano puede solicitar el comprobante de inscripción (Formulario E-4), el cual consigna la fecha de la inscripción, su número de identificación, el lugar en donde realizó el proceso y el puesto de votación donde desea ejercer su derecho al voto.

Preguntas frecuentes

El proceso de inscripción de cédulas para las jornadas electorales puede resultar confuso para algunos ciudadanos. Por eso, encuentre a continuación las respuestas a algunas de las dudas más comunes:



¿Quiénes deben realizar la inscripción?



Aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia, bien sea de barrio, ciudad, departamento o país. También las personas que expidieron su cédula de ciudadanía por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años al no hacer parte del Censo Electoral.



Ahora bien, los jóvenes que realicen el trámite de expedición por primera vez de la cédula de ciudadanía hasta cuatro meses antes de la respectiva elección no deben inscribir la cédula, debido a que al momento de la expedición del documento ingresan automáticamente al Censo Electoral. En este caso, sólo deberán realizar el trámite de inscripción si cambian de residencia electoral.



¿inscribir la cédula tiene algún costo?



No. La inscripción de ciudadanos es gratuita.



¿Se puede inscribir un documento diferente que no sea la cédula?



No. Para inscribirse se debe presentar el original de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital. El trámite no podrá realizarse con contraseñas, carnés, libreta militar, licencia de conducción, ni denuncias de pérdida de documento.



En el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adicional a la cédula de ciudadanía, se debe presentar la tarjeta OCRE, en virtud de lo establecido en el decreto 2762 de 1991.



¿Dónde se inscriben los colombianos residentes en el exterior?



Deben acercarse a la oficina consular más cercana a su lugar de residencia. Al presentarse ante los diplomáticos, embajadores o funcionarios consulares electorales, podrán inscribirse en el censo electoral correspondiente, presentando la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, la cédula digital o el pasaporte colombiano vigente a la fecha de realizar el trámite.



Las inscripciones se efectúan en todo momento, pero solo pueden realizarse hasta dos meses antes del respectivo proceso electoral (Conozca todos los detalles aquí).



¿Habrá inscripción de ciudadanos extranjeros residentes en Colombia?



No. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1070 de 2006, los extranjeros residentes en Colombia, sólo pueden participar en las elecciones para elegir Alcaldes, Concejales y miembros de Juntas Administradoras Locales.



¿Se puede inscribir la cédula para votar en un sitio distinto a su lugar de residencia?



No. La inscripción es válida sólo para los residentes del lugar en donde se realiza, y al inscribirse en ese sitio el ciudadano está declarando bajo juramento que efectivamente habita en la ciudad, corregimiento o inspección de policía correspondiente. Inscribirse en un sitio diferente al lugar de residencia es un delito tipificado en el Artículo 389 del Código Penal. Esta inscripción podrá ser revocada por el Consejo Nacional Electoral y constituye causal de nulidad de la elección.



¿Se puede inscribir la cédula si ya está inscrita?



Sí, para cambiar su puesto de votación si varió su lugar de residencia actual.



¿Se puede autorizar a otra persona para inscribir la cédula?



No. El trámite de la inscripción de cédula de ciudadanía es personal, pues exige la impresión de la huella dactilar o reconocimiento facial que es un requisito indispensable para validar el proceso.